Про це у Facebook написала Олександра Стасюк.
На відео видно, як корова спокійно підійшла до відкритого басейну, і простягнула голову до води. Проте в якийсь момент не втрималась, підсковзнулася та стрибнула у воду.
У цей час у басейні плавало двоє хлопців, які дуже швидко вилізли з води.
Корова ж трошки поплавала, шукаючи змоги вибратися із води, і таки вилізла.
Із твариною все добре.
В Карпатах корова вирішила, що досить терпіти цю спеку і приєдналась до відпочивальників у басейні 🐮 pic.twitter.com/m4TC1Z2M9F
— Букви (@Bykvu) August 12, 2021
У коментарях люди жартували, що корова просто хотіла освіжитися у спекотний день.
- У США через аномальну спеку ведмедиця привела своїх трьох дитинчат освіжитися в озері поряд із людьми.