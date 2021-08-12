У Карпатах корова, що вільно гуляла по полонині, раптово зайшла на територію готелю, де відпочивали люди.

Про це у Facebook написала Олександра Стасюк.

На відео видно, як корова спокійно підійшла до відкритого басейну, і простягнула голову до води. Проте в якийсь момент не втрималась, підсковзнулася та стрибнула у воду.

У цей час у басейні плавало двоє хлопців, які дуже швидко вилізли з води.

Корова ж трошки поплавала, шукаючи змоги вибратися із води, і таки вилізла.

Із твариною все добре.

В Карпатах корова вирішила, що досить терпіти цю спеку і приєдналась до відпочивальників у басейні 🐮 pic.twitter.com/m4TC1Z2M9F — Букви (@Bykvu) August 12, 2021

У коментарях люди жартували, що корова просто хотіла освіжитися у спекотний день.