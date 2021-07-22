Про це повідомила патрульна поліція.
На відео видно, як люди штовхають тролейбус. Потім з-за нього виїжджає автівка — і транспортний засіб у нього врізається.
Зазначається, що обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Також автопригода суттєво ускладнила рух іншим учасникам дорожнього руху.
Патрульні склали на водія тролейбусу протокол за ст. 124 (рорушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
- У Бориспільському районі Київської області під час руху перекинувся легковий автомобіль Vоlkswagen Golf, у салоні якого були 16 людей.