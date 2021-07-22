​У Києві на Севастопольській площі пасажири штовхали тролейбус, що зламався, і в'їхали у позашляховик.

Про це повідомила патрульна поліція.

На відео видно, як люди штовхають тролейбус. Потім з-за нього виїжджає автівка — і транспортний засіб у нього врізається.

Зазначається, що обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Також автопригода суттєво ускладнила рух іншим учасникам дорожнього руху.

Патрульні склали на водія тролейбусу протокол за ст. 124 (рорушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.