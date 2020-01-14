У Китаї автобус провалився під асфальт, в результаті чого 6 людей загинули та 16 отримали поранення.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Інцидент стався в понеділок увечері біля лікарні в столиці провінції Цинхай.

Зазначається, що спершу під землю провалився автобус з пасажирами і зупинка з людьми, а після стався вибух.

Коли автобус йшов під землю, натовп людей на зупинці намагався втекти. Водночас, кілька людей намагалися допомогти пасажирам автобуса, але самі впали в яму, коли вона почала розширюватися.