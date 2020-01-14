Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Інцидент стався в понеділок увечері біля лікарні в столиці провінції Цинхай.
Зазначається, що спершу під землю провалився автобус з пасажирами і зупинка з людьми, а після стався вибух.
Коли автобус йшов під землю, натовп людей на зупинці намагався втекти. Водночас, кілька людей намагалися допомогти пасажирам автобуса, але самі впали в яму, коли вона почала розширюватися.
- 1 квітня в Києві мікроавтобус Volkswagen провалився під землю під час руху по проїжджій частині. Водій не постраждав.