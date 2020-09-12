У мэра столицы Виталия Кличко в центре Киева закончился бензин в мотоцикле.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Кличко їхав на мотоциклі в центрі Києва і раптом заглох прямо посеред дороги. Як виявилося в баку мотоцикла просто закінчився бензин.

Кличко заправлявся зі звичайної пластикової пляшки, що заборонено нормами безпеки.

Справа в тому, що пластик має властивість накопичувати статичну електрику. Іскра може утворитися при терті горючої рідини об стінки пластикової тари, що стає причиною займання.

В сентябре 2017 года мэр Киева Виталий Кличко и глава “Киевавтодора” Александр Густелев на мотоциклах проинспектировалы состояние новых дорог в столице. Чиновники на мотоциклах прокатились по городу. В частности, в маршруте мотопрогулкы был Воздухофлотский проспект.