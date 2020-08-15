У небо над окупованим півостровом Крим активісти запустили український прапор. Вони зробили це за допомогою повітряних кульок чорного та червоного кольору.

Про це розповів колишній політв’язень Кремля Володимир Балух у Facebook.

Довгий український прапор запустили біля адміністративного кордону з окупованих півостровом, поруч з пунктом пропуску Чонгар (Херсонська область).

“Друзі! Побратими! Україно! Наш прапор уже над Кримом! Емоції неймовірні! Зараз будемо запускати повітряну пошту з листівками! Разом ми сила, Україна переможе”, – написав Балух.

За словами активіста, ця акція — спільний порив жителів Криму, які були вимушені покинути територію, анексовані Росією.

“Люди наші там на окупованій території чекають від нас світлого посилу”, – сказав він журналістам “5 каналу”.