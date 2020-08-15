Про це розповів колишній політв’язень Кремля Володимир Балух у Facebook.
Довгий український прапор запустили біля адміністративного кордону з окупованих півостровом, поруч з пунктом пропуску Чонгар (Херсонська область).
“Друзі! Побратими! Україно! Наш прапор уже над Кримом! Емоції неймовірні! Зараз будемо запускати повітряну пошту з листівками! Разом ми сила, Україна переможе”, – написав Балух.
За словами активіста, ця акція — спільний порив жителів Криму, які були вимушені покинути територію, анексовані Росією.
“Люди наші там на окупованій території чекають від нас світлого посилу”, – сказав він журналістам “5 каналу”.
- Меджліс закликав підняти кримськотатарський прапор з траурною стрічкою і запалити свічку у вікні 17 травня в 21:00 у пам’ять про депортованих кримських татар.