Камера відеоспостереження на ранчо в Техасі зняла, як дві лані влаштували "танцювальну" сутичку.

Про це пише журнал People.

На відео, яке надала господиня ранчо Гей Ісбер Макміллан, можна побачити самку, яка їсть з годівниці. Потім до неї наближається інша лань, і вони тут же підхоплюються на задні лапи, елегантно крокують і б’ють одна одну копитами. Сутичка була більше схоже на танець, ніж на бійку.

На ранчо часто можна побачити ланей, і Макміллан регулярно залишає їм їжу.

“Навколо нашого володіння протікає струмок, і лані ходять біля нього вгору і вниз. Цей пень – годівниця для оленів, і ми кладемо туди кукурудзу і суперсолодкий корм для ланей, наприклад сушений буряк і сушені яблука, які можна купити в мішках”, – розповіла вона.

Макміллан також додала, що це не перший раз, коли вона бачила бійку ланей, але перший, коли вони билися копитами.