Про це повідомляє агентство AP.

Будівлю знесли серією керованих вибухів – вона обрушилася за 20 секунд. Від казино залишилася купа уламків висотою близько восьми поверхів, їх приберуть до початку літа.

У комплекс Trump Plaza входить ще кілька будівель – найближчим часом їх знесуть за допомогою важкої техніки.

Багато американських телеканалів транслювали знесення споруди. Ведучі назвали його “нищівним кінцем правління” Трампа.

Фото: АР

Хмарочос був побудований в Атлантік-Сіті штату Нью-Джерсі ще в 1984 році. Там розташовувався готель і казино. В Trump Plaza відпочивало багато зірок, серед яких Мік Джаггер, Джек Ніколсон, Мадонна, Шон Пенн, Барабра Стрейзанд, Мухаммед Алі, Опра Уїнфрі.

З початку 1990-го року доходи комплексу почали різко падати. Почасти це було пов’язано з відкриттям готелю Trump Taj Mahal.

LOOK: The Trump Plaza Hotel and Casino in Atlantic City is demolished. The hotel has been closed since 2014 pic.twitter.com/qniUzxp8Nk — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 17, 2021

Just now: Former President Trump’s Atlantic City hotel is demolished. Once a Boardwalk staple, Trump Plaza Hotel and Casino has been closed since 2014. pic.twitter.com/DM7eBB3gEY — The Recount (@therecount) February 17, 2021

Trump Plaza tower comes tumbling down with a blasting Atlantic City this morning a few minutes after 9 am pic.twitter.com/x7pDz69wDn — Carol Comegno (@CarolComegno) February 17, 2021

And just like that, Trump Plaza falls to the dust. pic.twitter.com/8KYkJhs7h7 — Jesse Bunch (@JesseBunch_) February 17, 2021

У 2014 році казино і готель Trump Plaza зовсім збанкрутували і були закриті. Останні майже сім років будівля пустувала. Сам Трамп розірвав усі відносини з Атлантик-Сіті ще в 2009 році. З тих пір він отримував лише 10% від доходів трьох казино, в назвах яких використовувалося його ім’я, пише видання The Guardian.

Після поразки Дональда Трампа на виборах президента влада Атлантик-Сіті виставила на аукціон право на знесення хмарочоса. Всі виручені гроші вони планують направити на потреби міського юнацького клубу.