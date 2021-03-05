У соціальній мережі TikTok з'явився акаунт голлівудського актора Тома Круза. На відео знаменитість розповідає про зустріч з Михайлом Горбачовим, показує фокуси й хвалиться грою в гольф. Але він виявився діпфейком (DeepTomCruise). Зображення актора на відео створили за допомогою нейромереж.

Про це повідомляє The Guardian.

Людина, яка створила сторінку Круза і знімала відео, дуже точно повторила його міміку, рухи, голос і навіть сміх. Обличчя актора спроєктувала нейромережа.

Цікаво, що інструменти з розпізнавання діпфейків назвали відео реалістичними, а деякі глядачі все ж зуміли помітити неточності.

Напередодні стало відомо, що DeepTomCruise – це сторінка, яку створили бельгійський художник з візуальних ефектів Крістофер Умі (Christopher Ume) і актор Майлз Фішер (Miles Fisher), який спародіював Круза.

Все почалося з того, що Умі запропонував Фішеру зняти відео про те, що Круз нібито збирається балотуватися в президенти США 2020. Потім вони вирішили зробити смішне відео для TikTok. Через кілька днів відео набрало понад 2,5 мільйона переглядів і творчий тандем вирішив повторити експеримент.

Умі розповів, що про діпфейки знав ще з 2018 року. Тоді він вперше спробував свої сили в їх створенні. У майбутньому він збирається створювати й інші діпфейки.

“Я хотів би показати людям технічні можливості цього прийому. Я не збираюся використовувати його для того, щоб засмутити людей, я просто хочу показати їм, що можливо через кілька років”, – зазначив автор.