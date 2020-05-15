Модель доступна на сайті студії.

Нову модель вдалося створити на основі нових досліджень структури коронавірусу, а також на даних, які раніше отримали вчені-вірусологи.

Яскравим кольором на моделі коронавірусу позначено білки. Вони кодуються вірусним геномом.

Сірий колір – структури, які вірус забирає у клітини-господаря.

При створенні моделі вчені прагнули підкреслити “паразитичну і неавтономну природу вірусів”.

</ iframe><br /> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><br /> Модель була створена в рамках некомерційного проекту Viral Park.<br /> Студія Visual Science раніше створила моделі ВІЛ, вірусу грипу A / H1N1, Ебола, папіломи і Зика.<br /> У повідомленні нагадали, що до 2019 року вченим було відомо про шість коронавірус, здатних заразити людину. Чотири з них (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 і HKU1) викликають симптоми, схожі на застуду. Два інших, SARS-CoV і MERS-CoV, заражають нижні дихальні шляхи з високою ймовірністю важкого захворювання і навіть смерті.<br /> Коронавірус COVID-19 викликаний вірусом SARS-CoV-2. Він небезпечний через те, що може заражати нижні дихальні шляхи, де обидва віруси прикріплюються до рецепторів на клітинних поверхнях.

Модель було створено в рамках некомерційного проекту Viral Park.

Студія Visual Science раніше створила моделі ВІЛ, вірусу грипу A/H1N1, Ебола, папіломи і Зіка.

У повідомленні нагадали, що до 2019 року вченим було відомо про шість коронавірусів, здатних заразити людину. Чотири з них (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 і HKU1) викликають симптоми, схожі на застуду. Два інших, SARS-CoV і MERS-CoV, заражають нижні дихальні шляхи з високою ймовірністю важкого захворювання і навіть смерті.

Коронавірус COVID-19 викликаний вірусом SARS-CoV-2. Він небезпечний через те, що може заражати нижні дихальні шляхи, де обидва віруси прикріплюються до рецепторів на поверхні клітин.