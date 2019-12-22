Відомі українські музиканти висловили слова підтримки обвинуваченим у справі вбивства журналіста Павла Шеремета - Андрію Антоненку-Riffmaster, Юлії Кузьменко та Яні Дугар.

Про це повідомляють #Букви.

Так, зі словами підтримки вже виступили:

фронтмен гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк;

лідер гурту “Гайдамаки” Олександр Ярмола;

лідер “Mad Heads” Вадим Красноокий;

лідер Kozak System Іван Леньо;

Женя Галич із гурту O`Torvald;

Олег “Фагот” Михайлюта із ТНМК;

Василь “Прозоров” Переверзєв з гуртів “Тол” та “ПНД”;

учасники групи “Нумер 482”;

один з учасників “ДахаБрахи” Марко Галаневич;

група Dakh Daughters;

режисер Кадім Тарасов.

Раніше на підтримку виступили фронтмени українських музичних груп “Скай” та “Без обмежень”. Лідер гурту “Скай” Олег Собчук закликав або показати неспростовні докази, що Антоненко дійсно винен, або ж відпустити його на свободу.

Лідер групи “Без обмежень” Сергій Танчинець назвав безглуздими докази слідства і зазначив, що не вірить у причетність Антоненко до вбивства журналіста.

Варто зазначити, що по Києву стали з’являтися графіті із закликом звільнити Андрія Антоненка-Riffmaster. Їх можна побачити від ст. м. “Льва Толстого” до Майдану Незалежності.

Фото: #Букви

Крім того, сьогодні на Майдані проходить музичний марафон “Білімі Нитками”: