Про це повідомляють #Букви.

Так, зі словами підтримки вже виступили:

  • фронтмен гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк;
  • лідер гурту “Гайдамаки” Олександр Ярмола;
  • лідер “Mad Heads” Вадим Красноокий;
  • лідер Kozak System Іван Леньо;
  • Женя Галич із гурту O`Torvald;
  • Олег “Фагот” Михайлюта із ТНМК;
  • Василь “Прозоров” Переверзєв з гуртів “Тол” та “ПНД”;
  • учасники групи “Нумер 482”;
  • один з учасників “ДахаБрахи” Марко Галаневич;
  • група Dakh Daughters;
  • режисер Кадім Тарасов.

Раніше на підтримку виступили фронтмени українських музичних груп “Скай” та “Без обмежень”. Лідер гурту “Скай” Олег Собчук закликав або показати неспростовні докази, що Антоненко дійсно винен, або ж відпустити його на свободу.

Лідер групи “Без обмежень” Сергій Танчинець назвав безглуздими докази слідства і зазначив, що не вірить у причетність Антоненко до вбивства журналіста.

Варто зазначити, що по Києву стали з’являтися графіті із закликом звільнити Андрія Антоненка-Riffmaster. Їх можна побачити від ст. м. “Льва Толстого” до Майдану Незалежності.

Фото: #Букви

Крім того, сьогодні на Майдані проходить музичний марафон “Білімі Нитками”:

  • Раніше суд обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Він був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави. Також була заарештована на 2 місяці Юлія Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, нібито вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.
  • Костянтин Татарченко, адвокат військового і музиканта Андрія Антоненко (Riffmaster), подав апеляцію на рішення Печерського суду Києва про арешт його підзахисного.
  • Андрій Антоненко подав позов проти посадових осіб, які зіпсували його репутацію. Позов поданий проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, президента України Володимира Зеленського, генерального прокурора Руслана Рябошапки, а також першого заступника голови Нацполіції, начальника кримінальної поліції Євгена Коваля.