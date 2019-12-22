Про це повідомляють #Букви.
Так, зі словами підтримки вже виступили:
- фронтмен гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк;
- лідер гурту “Гайдамаки” Олександр Ярмола;
- лідер “Mad Heads” Вадим Красноокий;
- лідер Kozak System Іван Леньо;
- Женя Галич із гурту O`Torvald;
- Олег “Фагот” Михайлюта із ТНМК;
- Василь “Прозоров” Переверзєв з гуртів “Тол” та “ПНД”;
- учасники групи “Нумер 482”;
- один з учасників “ДахаБрахи” Марко Галаневич;
- група Dakh Daughters;
- режисер Кадім Тарасов.
Раніше на підтримку виступили фронтмени українських музичних груп “Скай” та “Без обмежень”. Лідер гурту “Скай” Олег Собчук закликав або показати неспростовні докази, що Антоненко дійсно винен, або ж відпустити його на свободу.
Лідер групи “Без обмежень” Сергій Танчинець назвав безглуздими докази слідства і зазначив, що не вірить у причетність Антоненко до вбивства журналіста.
Варто зазначити, що по Києву стали з’являтися графіті із закликом звільнити Андрія Антоненка-Riffmaster. Їх можна побачити від ст. м. “Льва Толстого” до Майдану Незалежності.
Фото: #Букви
Крім того, сьогодні на Майдані проходить музичний марафон “Білімі Нитками”:
- Раніше суд обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Він був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави. Також була заарештована на 2 місяці Юлія Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, нібито вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.
- Костянтин Татарченко, адвокат військового і музиканта Андрія Антоненко (Riffmaster), подав апеляцію на рішення Печерського суду Києва про арешт його підзахисного.
- Андрій Антоненко подав позов проти посадових осіб, які зіпсували його репутацію. Позов поданий проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, президента України Володимира Зеленського, генерального прокурора Руслана Рябошапки, а також першого заступника голови Нацполіції, начальника кримінальної поліції Євгена Коваля.