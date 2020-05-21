Українські полярники з Антарктиди привітали Україну з Днем вишиванки

Відео привітання опублікувало Міністерство освіти і науки України.
“Команда станції “Академік Вернадський” вітає Велику Землю і всіх українців, де б ви не були, з Днем вишиванки”, – сказали полярники.
На відео полярники 25-ої експедиції читають вірш українського поета та історика Дмитра Павличка “Два кольори”.
Українські полярники вітають Україну з Днем вишиванки
Українські полярники зі станції “Академік Вернадський” вітають Україну з Днем вишиванки!
Де б ми, українці, не були, пам’ятаймо, що маємо чудові традиції, та бережімо їх!
Національний антарктичний науковий центр
#25УАЕ #Антарктида
Опубліковано Міністерство освіти і науки України Четвер, 21 травня 2020 р.
Вперше з ініціативою відзначати День вишиванки в Україні виступила в 2006 році студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк. Вона надихнулася своїм другом, який постійно носив вишиванку.
Раніше #Букви розповідали про історію української вишиванки, про те, що вона символізує.
- Пошукова система Google присвятила новий дудл Всесвітньому дню вишиванки.
- Вагітна Джамала в День вишиванки влаштувала зворушливу домашню фотосесію у своїх сукнях-вишиванках.