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Українські полярники з Антарктиди привітали Україну з Днем вишиванки

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" записали привітання до Дня вишиванки.

Четвер, 21 травня 2020, 12:15

Скріншот

Відео привітання опублікувало Міністерство освіти і науки України.

“Команда станції “Академік Вернадський” вітає Велику Землю і всіх українців, де б ви не були, з Днем вишиванки”, – сказали полярники.

На відео полярники 25-ої експедиції читають вірш українського поета та історика Дмитра Павличка “Два кольори”.

Українські полярники вітають Україну з Днем вишиванки

Українські полярники зі станції “Академік Вернадський” вітають Україну з Днем вишиванки!

Де б ми, українці, не були, пам’ятаймо, що маємо чудові традиції, та бережімо їх!

Національний антарктичний науковий центр

#25УАЕ #Антарктида

Опубліковано Міністерство освіти і науки України Четвер, 21 травня 2020 р.

Вперше з ініціативою відзначати День вишиванки в Україні виступила в 2006 році студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк. Вона надихнулася своїм другом, який постійно носив вишиванку.

Раніше #Букви розповідали про історію української вишиванки, про те, що вона символізує.

Теги: Академік Вернадський, Антарктида, полярники, вышиванка, День вышиванки

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