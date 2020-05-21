Українські полярники з Антарктиди привітали Україну з Днем вишиванки

Відео привітання опублікувало Міністерство освіти і науки України.

“Команда станції “Академік Вернадський” вітає Велику Землю і всіх українців, де б ви не були, з Днем вишиванки”, – сказали полярники.

На відео полярники 25-ої експедиції читають вірш українського поета та історика Дмитра Павличка “Два кольори”.

Українські полярники вітають Україну з Днем вишиванки Українські полярники зі станції “Академік Вернадський” вітають Україну з Днем вишиванки! Де б ми, українці, не були, пам’ятаймо, що маємо чудові традиції, та бережімо їх! Національний антарктичний науковий центр #25УАЕ #Антарктида Опубліковано Міністерство освіти і науки України Четвер, 21 травня 2020 р.

Вперше з ініціативою відзначати День вишиванки в Україні виступила в 2006 році студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк. Вона надихнулася своїм другом, який постійно носив вишиванку.

Раніше #Букви розповідали про історію української вишиванки, про те, що вона символізує.