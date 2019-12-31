Оригінальне відеопривітання оприлюднено на Facebook-сторінці Міністерства освіти України.

“Друзі, Новий рік вже зовсім скоро. Тож ловіть перші привітання від наших полярників з української антарктичної станції “Академік Вернадський”. Кому-кому, а їм снігу на ці свята точно вистачає. Щасливого Нового року!”, – зазначається в підписі до відео .

У своїх привітаннях полярники побажали українцям душевного спокою, а також сили і впевненості “змінити те, що можна”, щастя і удачі, які повинні стати “вірними супутниками”, благополуччя і здоров’я “на славу України”, “щирих посмішок і вірних друзів”, підкорення нових висот, захоплюючих пригод.

Варто відзначити, що відео полярники записували в довгому сніговому тунелі, який прикрасили ялинковими іграшками.

ДОВІДКА. Академік Вернадський – єдина українська антарктична станція, розташована на острові Галіндез Аргентинського архіпелагу, поблизу Антарктичного півострова. Вона працює цілий рік і є метеорологічною та географічною обсерваторією. Заснована в 1953 році як британська станція “Фарадей”. У лютому 1996 року була придбана Україною за символічну ціну в один фунт стерлінгів і перейменована в “Академік Вернадський”.