Українські співаки, радіо та телеведучі, політики привітали прикордонників з їхнім професійним святом.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Так, свої поздоровлення і слова подяки прикордонникам записали: стронгмен Василь Вірастюк, співачки Ірина Федишин, Анна Добриднєва, Ольга Горбачова, співаки Віктор Павлік та DZIDZIO, хореограф Влад Яма, телеведуча Леся Никитюк, саксофонистка Аліна Сакс, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, боксер Дмитро Митрофанов, шоумен Антон Лірник, шоумен MC RYBIK, футбольний тренер Олег Протасов, футболіст Денис Бойко, DJ Lutique, ведучі радіо “Рокс” Соня Сотник і Сергій Кузін.

“Найкрутіше у житті – це повертатися додому в Украину і першим бачити вашу посмішку”, – сказал радіоведуча Соня Сотник.

Українських прикордонників з професійним святом вітають ведучі радіо “Рокс” Соня Сотник та Сергій Кузін 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітають ведучі радіо “Рокс” Соня Сотник та Сергій Кузін. А також – селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Телеведуча Леся Никитюк сказала: “Кажуть, якщо ти розумний – ти стаєш вченим. Якщо ти сильний – ти стаєш спортсменом. А якщо ти і сильний, і розумний – ти стаєш прикордонником”.

Українських прикордонників вітає шоувумен Леся Нікітюк 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає шоувумен Леся Нікітюк. А також – селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Саксофонистка Аліна Сакс побажала прикордонникам здоров’я та щастя.

Українських прикордонників з професійним святом вітає саксофоністка Аліна Сакс 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає саксофоністка Аліна Сакс. А також – селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов нагадав, що 102 роки тому українські війська вийшли на україно-російський кордон: “Я щиро вірю, що і ми скоро повернемося на наш ділянку україно-російського кордону”.

Українських прикордонників з професійним святом вітає міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов. А також – шоумени, селебріті та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Хореограф Влад Яма: “Шановні прикордонники! Нехай у вас на кордоні все буде спокійно і за графіком”.

Українських прикордонників з професійним святом вітає хореограф, шоумен Влад Яма 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає хореограф, шоумен Влад Яма. А також – селебріті, політики, спортсмени та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Боксер Дмитро Митрофанов побажав прикордонникам відправляти всі проблеми в нок-аут.

Українських прикордонників вітає боксер Дмитро Митрофанов 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає боксер Дмитро Митрофанов. А також – шоумени та селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Шоумен Антон Лірник побажав прикордонникам “самим перетнути якомога більше кордонів”.

Вітання українським прикордонникам від шоумена Антона Лірника 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає шоумен Антон Лірник. А також – селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Шоумен Сергій Притула побажав прикордонникам: “… Щоб нелегали не бігали, контрабанда не рипалася. А митники пам’ятали, хто на кордоні головний”.

Українських прикордонників з професійним святом вітає шоумен Сергій Притула 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає шоумен Сергій Притула. А також – селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

DJ LUTIQUE прочитав вірш, присвячений прикордонникам.

Українських прикордонників з професійним святом вітає діджей DJ LUTIQUE 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає діджей DJ LUTIQUE. А також – шоумени та селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Співачка Ірина Федишин побажала прикордонникам здоров’я та посмішок.

Українських прикордонників з професійним святом вітає співачка Ірина Федишин 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає співачка Ірина Федишин. А також – шоумени та селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

DZIDZIO подякував прикордонникам за все те, що вони роблять для України.

Українських прикордонників з професійним святом вітає співак DZIDZIO 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає співак DZIDZIO. А також – шоумени та селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Співачка Анна Добриднєва побажала службовцям ДПСУ чистих горизонтів і мирного неба. “Я вами дуже пишаюся”, – сказала вона.

Вітання українським прикордонникам від співачки Анни Добриднєвої 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає співачка Анна Добриднєва. А також – шоумени та селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Стронгмен Василь Вірастюк побажав прикордонникам, мужності, витримки та здоров’я.

Українських прикордонників з професійним святом вітає стронгмен Василь Вірастюк 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає стронгмен Василь Вірастюк. А також – шоумени та селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Віктор Павлік: “Хочу побажати все прикордонникам міцного-міцного здоров’я, добра, бадьорості, Божого благословіння та многая і благая літа”.

Українських прикордонників з професійним святом вітає співак Віктор Павлік 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає співак Віктор Павлік. А також – шоумени та селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Футболіст Денис Бойко:

Привітання прикордонникам від футболіста Дениса Бойка 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає футболіст Денис Бойко. А також – шоумени та селебріті, політики та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.

Шоумен MC RYBIK: “Бажаю, щоб обличчя туристів були максимально схожі з їхніми фото у паспорті”.

Українських прикордонників з професійним святом вітає шоумен MC RYBIK 💚 Українських прикордонників з професійним святом вітає шоумен MC RYBIK. А також – селебріті, політики, спортсмени та інші відомі люди 👉https://is.gd/yYHW9m! Долучайтесь 😉! Опубліковано Державна прикордонна служба України Середа, 29 квітня 2020 р.