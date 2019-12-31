Відео оприлюднено на YouTube.
Ролик містить кадри військових дій і святкування військовослужбовцями Нового року на позиціях і в окопах. Відеоряд супроводжується мелодією “Щедрика” Миколи Леонтовича і кадрами концерту симфонічного оркестру, який виконує цю композицію.
“Лиш одна пісня у світі асоціюється 100-відсотково з новорічними святами – це “Щедрик”. Немає жодної людини, яка не могла б наспівати перші ноти цієї пісні. А як щодо “Щедрика” на передовій. Який у наших військових різдвяний настрій? Нагадайте собі про тих, хто захищає ваше мирне святкування Різдва та Нового року”, – йдеться у підписі до відео.
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