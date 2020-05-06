Ролик опублікований на YouTube-каналі російського монастиря Корсунська пустель.

Корсунська Князь-Володимирська чоловіча пустель знаходиться в Орловській області РФ.

“У нелегкі часи для канонічної православної церкви України, бійці залишаються відданими Богові, вірі, вітчизні!” – йдеться в описі до фільму.

У фільмі показане тренування Олександра Усика з чемпіоном РФ з рукопашного бою Олексієм Назаровим, після якої вони по-дружньому обіймаються. І весь цей відеоряд супроводжується віршами: “Не треба воїн і братської крові. Для душ приносить це отруту. Білоруською, російською, на мові скажи при зустрічі: “Здрастуй, брате!”

Усі спортсмени переповідають свої історії про те, як вони прийшли до віри і стали ходити до церкви.

У фільмі використані відеокадри літургій в Києво-Печерській лаврі, що підпорядкована Московському патріархату. Показано, як українські та російські боксери спілкуються з митрополитом УПЦ МП Онуфрієм.

Ломаченко розповідає, що у нього багато друзів в Росії і він не може з ними припинити спілкуватися. “Сказали, що це країна, яка воює з нашою країною … це не вкладається в моїй голові. По суті ми є одним народом”, – говорить Ломаченко.

Олександр Усик каже, що він не припинить дружити з росіянами, незважаючи на війну на Донбасі і анексію Криму: “З хлопцями, які живуть, наприклад, в Москві, ми тренувалися і пили чай з однієї чашки і їли кашу з однієї миски, коли маленькими були, а тепер, бачте, хтось ділить портфелі, а я повинен ділити дружбу з цією людиною? Я буду продовжувати з ним дружити. Мене не хвилює, то що мене хейтять або обзивають, у мене є своя думка”.

Митрополит Онуфрій каже, що люди повинні пробачити один одного: “Господь хоче, аби ми любили, терпіли і поважали один одного. Я бажаю, що любов людини до Бога була всюди, на всій земній кулі, а особливо вона повинна бути між нами – руськими людьми, – які вийшли з київської купелі, з Київської Русі. Ми повинні любити один одного. Ми єдині по крові, по вірі”.

Згідно з українським законодавством, окупація Криму почалася 20 лютого 2014 року. У квітні на Донбасі почалися бойові дії, які тривають вже шість років.