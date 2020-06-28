У 2014 році український співак і продюсер Потап разом з Настею Каменських поїхали до Росії на вручення премії RU.TV. Там на сцені Потап несподівано для всіх зняв штани і подякував Росії.

Про це розповідають #Букви.

Так, на сцені Настя Каменських допомогла Потапу спустити штани. Це стало несподіванкою для ведучих і всіх присутніх.

“Офіційно від всіх українських артистів: “Росія, дякую, що ви нас приймаєте , – сказав Потап, при цьому назвавши себе королем стриптизу.

“Я король стриптизу, Костюшкін. Я!”

Після цих слів до нього на сцену вибіг російський співак, уродженець Одеси, Стас Костюшкін та, ставши поруч, також зняв штани.

Настя Каменських закликала присутніх поаплодувати Потапу, а один з ведучих у відповідь на це сказав: “Було б чому”.

Така витівка Потапа викликала негативну реакцію в українців.

У відповідь на це, Потап вирішив присоромити тих, хто обрушив на нього хвилю гніву.

Але в коментарях користувачі відповіли, що це йому “Ганьба!”

Вручення премії проходило 31 травня 2014 року. Варто зазначити, що до цього моменту Росія вже анексувала Крим. Під Слов’янському йшли бої. Відбувся перший бій за Донецький аеропорт (26 травня).