Мешканка одного з будинків на вулиці Юрія Савченка Чечелівського району Дніпра виявила в своїй квартирі змію.

Про це повідомили в управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області.

У відомстві заявили, що жінка викликала рятувальників, щоб ті допомогли їй позбутися від плазуна.

Співробітники ДСНС по прибуттю з’ясували, що змія завдовжки орієнтовно 1 метр знаходиться на кухні квартири на сьомому поверсі.

Плазуна зловили за допомогою спеціального пристрою і випустили на волю за межами міста.

В операції брали участь чотири співробітники Держслужби з НС.

Звідки змія заповзла в квартиру, в відомстві не повідомили.