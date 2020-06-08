Про це повідомили в управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області.
У відомстві заявили, що жінка викликала рятувальників, щоб ті допомогли їй позбутися від плазуна.
Співробітники ДСНС по прибуттю з’ясували, що змія завдовжки орієнтовно 1 метр знаходиться на кухні квартири на сьомому поверсі.
Плазуна зловили за допомогою спеціального пристрою і випустили на волю за межами міста.
В операції брали участь чотири співробітники Держслужби з НС.
Звідки змія заповзла в квартиру, в відомстві не повідомили.
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