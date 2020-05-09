На Бранденбурзьких воротах у Берліні (Німеччина) висвітили слово "дякую" кількома мовами, в тому числі українською.

Акцію організували в Kulturprojekte Berlin.

Акція, приурочена 75-річчю визволення від нацизму, відбулася 8 травня.

“Пізно увечері 8 травня 1945 року капітуляція вступила в силу. Цією проекцією Берлін хотів би через 75 років подякувати союзникам за звільнення Європи від націонал-соціалізму”, – сказано в заяві Kulturprojekte Berlin.

Таким чином, організатори в особі німців подякували народам, які брали участь у визволенні Європи від “коричневої чуми”.

Слово “дякую” було написано українською, польською, білоруською, російською, англійською, французькою та німецькою мовами.

Інсталяцію включили в той момент, коли вступив в силу Акт про капітуляцію – 8 травня 1945 року о 23:01.