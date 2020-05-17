Про це повідомляється на сайті компанії EnBW, яка є оператором АЕС.
Компанія-оператор станції EnBW не розкривала заздалегідь час контрольованого вибуху в карантинних цілях: щоб у станції не було скупчення бажаючих поспостерігати за демонтажем.
Висота кожної з веж – 152 метра, маса – 32 500 тонн. Попередньо в кожній будові виконали 1110 отворів, в які заклали вибухівку.
На роликах видно, що після вибуху обидві труби практично повністю “склалися” на площі основи.
Два реактора АЕС в Філіппсбурзі були зупинені в 2011 і 2019 роках в рамках плану Німеччини щодо відмови від ядерної енергетики. Останній реактор країни повинен вийти з ладу в кінці 2022 року.
На місці демонтованих веж буде побудована трансформаторна станція для доставки електроенергії з поновлюваних джерел північній Німеччині на Південь країни.
- У грудні 2016 року стало відомо, що орієнтовна вартість робіт по ліквідації наслідків катастрофи на атомній електростанції “Фукусіма-1” складе близько $190 млрд.