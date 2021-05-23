Президент Франції Еммануель Макрон відвідав приватний концерт гурту Ultra Vomit у садах свого президентського палацу в Єлисеї.

Відео Макрон опублікував на свої сторінці в Instagram.

“Дякую за цей момент!” – написав Макрон.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)

За даними агентства Reuters, Макрон кинув виклик двом популярним французьким комікам YouTube, МакФлаю і Карліто, у яких понад 6 млн підписників на YouTube, зняти відео про необхідність носити маски, дезінфікувати руки та дотримуватися безпечної дистанції, щоб уповільнити поширення коронавірусу. Як стимул, він пообіцяв, що вони зможуть зняти свій наступний проєкт у Єлисейському палаці, якщо відео набере 10 мільйонів переглядів.

МакФлай і Карліто виграли ставку і їм було дозволено зняти 36-хвилинне відео, яке за кілька годин після виходу в неділю вранці було переглянуто майже 2,7 мільйона разів.

Президент Франції та ютубери обмінюються історіями під час шоу, яке закінчується прогулянкою в Єлисейських садах, де французька група Ultra Vomit виконує хард-рок-версію французької колискової пісні “Зелена мишка” (“Une souris verte”).