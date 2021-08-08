ЗеПорушення

53

Всього порушень

5

Днів без порушень
18:28 В Індонезії прокинувся вулкан Мерапі: відео
17:56 Однієї дози вакцини Pfizer може бути достатньо для людей, які вже хворіли на COVID-19, – вчені
17:43 Катастрофа літака на Прикарпатті: перші деталі розслідування
17:31 В ЄС назвали умови, за яких скасують санкції проти Білорусі
15:28 «Подушковий» магнат Майкл Лінделл вигадав «найтупішу» теорію змови, чому Трамп програв вибори
14:55 У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: 15 загиблих
14:31 Меган Маркл проігнорувала привітання батька з нагоди її ювілею
14:14 У Києві виступив російський співак Obladaet, який вважає Крим територією РФ
14:00 США завдали авіаударів по Талібану: ліквідовано понад 200 бойовиків
12:45 «Він ламає систему»: Кравчук розповів, чим Зеленський відрізняється він інших президентів
12:23 Церемонія закриття Олімпійських ігор-2020: онлайнтрансляція
10:49 Померла Маркі Пост – акторка, яка зіграла в комедії «Дещо про Мері»
10:26 В Україні оголошено штормове попередження
08:43 Кенієць Кіпчоґе став двократним олімпійським чемпіоном у марафоні
08:23 В Україні за минулу добу зафіксовано 619 нових випадків COVID-19
07:59 8 серпня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:19 Прогноз погоди на 8 серпня: в Україні буде сонячно і тепло
01:59 Дочка Мадонни розповіла, що самотужки оплатила навчання в коледжі
01:24 Через місяць можуть презентувати AirPods 3: що про них відомо
00:43 В Китаї – новий спалах коронавірусу через штам Delta: носієм міг бути чоловік з РФ
00:00 Кім Кардаш’ян у костюмі Balenciaga та балаклаві підтримала Каньє Веста на презентації альбому Donda

07 серпня

22:53 COVID-19 перетворив літню відпустку на задоволення для заможних
22:33 Двоє учасників штурму Капітолія визнали свою провину в суді
22:01 В Іспанії відмовилися від реклами Snickers через звинувачення в гомофобії
Ексклюзив
21:00 «Все складно»: очільниця департаменту КМДА розповіла, що наразі відбувається з Гостиним двором
20:57 Олімпієць Том Дейлі показав кардиган, який зв’язав на «‎Токіо-2020»: фото
Ексклюзив
20:29 У КМДА пропонують з районних кінотеатрів в Києві зробити креативні хаби

В Індонезії прокинувся вулкан Мерапі: відео

В Індонезії на острові Ява сталося виверження вулкана Мерапі.

Неділя, 8 серпня 2021, 18:28

Фото: Abidmuslich_r

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначено, що сьогодні вранці з кратера вулкана піднявся величезний стовп попелу, який накрив кілька населених пунктів. Щонайменше сім раз спостерігалося виверження лави з вулкана.

Влада попросила жителів, які проживають в радіусі 5 кілометрів від вулкана, покинути свої будинки.

Поки немає інформації про постраждалих в результаті стихійного лиха.

Останнє велике виверження Мерапі в 2010 році забрало життя 347 осіб.

Мерапі – найбільший діючий вулкан в Індонезії, розташований на острові Ява в провінції Центральна Ява, в 30 км від міста Джокякарта. Висота – 2910 метрів.

  • Раніше в Ісландії на півострові Рейкьянес в 30 кілометрах від столиці Рейк’явіка почалося виверження вулкану Фаградалсфьял.
Теги: виверження вулкану, відео, вулкан, Індонезія

Читати #Букви у Telegram і у Facebook