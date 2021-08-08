В Індонезії прокинувся вулкан Мерапі: відео

В Індонезії на острові Ява сталося виверження вулкана Мерапі.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначено, що сьогодні вранці з кратера вулкана піднявся величезний стовп попелу, який накрив кілька населених пунктів. Щонайменше сім раз спостерігалося виверження лави з вулкана.

Terjadi rangkaian awanpanas guguran #Merapi tanggal 8 Agustus 2021 pukul 4.58 WIB dengan amplitudo maksimal 20 mm dengan durasi 222 detik. Jarak luncur terjauh ±3.000 m ke arah barat daya (Kali Bebeng). Angin bertiup ke barat. Teramati kolom asap setinggi 1.000 m di atas puncak. pic.twitter.com/uKkColN971 — BPPTKG (@BPPTKG) August 7, 2021

#Merapi, Volcano Java, 08.08.2021, ca. 07:30 local time

View Bukit Klangon pic.twitter.com/u3iRSGtr9R — Rita Bauer (@wischweg) August 8, 2021

Влада попросила жителів, які проживають в радіусі 5 кілометрів від вулкана, покинути свої будинки.

Поки немає інформації про постраждалих в результаті стихійного лиха.

Останнє велике виверження Мерапі в 2010 році забрало життя 347 осіб.

Мерапі – найбільший діючий вулкан в Індонезії, розташований на острові Ява в провінції Центральна Ява, в 30 км від міста Джокякарта. Висота – 2910 метрів.