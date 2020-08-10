У понеділок вранці в Індонезії сталося виверження вулкана Синабунг, в результаті чого в небо піднялася гігантська хмара попелу.

Про це пише АВС.

Хмара попелу була приблизно 5 км в діаметрі і близько 2,5 км у висоту.

За даними Індонезійського центру вулканології і пом’якшення наслідків геологічних небезпек, в результаті виверження загиблих або постраждалих не було.

Однак прилеглі села були посипані попелом. Через це влада евакуювала 30 000 чоловік.

ДОВІДКА. Синабунг – діючий стратовулкан. Розташований в північній частині острова Суматра, в 60 км на північний захід від міста Медан.