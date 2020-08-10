Про це пише АВС.
Хмара попелу була приблизно 5 км в діаметрі і близько 2,5 км у висоту.
За даними Індонезійського центру вулканології і пом’якшення наслідків геологічних небезпек, в результаті виверження загиблих або постраждалих не було.
Однак прилеглі села були посипані попелом. Через це влада евакуювала 30 000 чоловік.
ДОВІДКА. Синабунг – діючий стратовулкан. Розташований в північній частині острова Суматра, в 60 км на північний захід від міста Медан.
- 19 лютого 2018 року на індонезійському острові Суматра прокинувся вулкан Синабунг.