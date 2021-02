Про це повідомляє агентство ANSA.

За даними агентства, виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави.

Підвищення вулканічної активності було зафіксовано Національним інститутом геофізики та вулканології о 16:10 за місцевим часом (17:10 за Києвом).

Джерело підземних поштовхів міститься на глибині близько 2900 – 3000 метрів. Посилений тремор супроводжується бурхливою дозвуковою активністю з сигналами великої амплітуди.

L’ #Etna torna a eruttare, e non è mai una scena qualsiasi. pic.twitter.com/IJADyeXrXX — Rassegnagram (@rassegnagram) February 16, 2021

#Etna erupting this evening in #Sicily video by a family friend pic.twitter.com/2lY16kiOUO — Isabella Librando (@IsabellaLibrand) February 16, 2021

BREAKING: Majestic eruption from Mount #Etna in Sicily this afternoon. pic.twitter.com/c8MDPQt0iF — Latest in space (@latestinspace) February 16, 2021

Current state of #Etna volcano eruption in Sicily, Catania pic.twitter.com/IpQQXRD5UY — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 16, 2021

🔴 Etna en éruption : Impressionnant orage volcanique pic.twitter.com/i2QID1RjXg — François Beaudonnet (@beaudonnet) February 16, 2021

#Etna‘s Southeast Crater makes spectacular lava bubbles at night, 15-16 February 2021 pic.twitter.com/dVYOxcbBSf — Boris Behncke (@etnaboris) February 16, 2021

Етна є найвищим і найактивнішим вулканом Європи. За різними даними, висота вулкана коливається від 3326 до 3350 метрів — вона змінюється з кожним виверженням. Вулкан має від 200 до 400 вулканічних кратерів — приблизно раз на три місяці один із них вивергається.