Про це повідомляє агентство ANSA.

За даними агентства, виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави.

Підвищення вулканічної активності було зафіксовано Національним інститутом геофізики та вулканології о 16:10 за місцевим часом (17:10 за Києвом).

Джерело підземних поштовхів міститься  на глибині близько 2900 – 3000 метрів. Посилений тремор супроводжується бурхливою дозвуковою активністю з сигналами великої амплітуди.

 

Етна є найвищим і найактивнішим вулканом Європи. За різними даними, висота вулкана коливається від 3326 до 3350 метрів — вона змінюється з кожним виверженням. Вулкан має від 200 до 400 вулканічних кратерів — приблизно раз на три місяці один із них вивергається.