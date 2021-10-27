Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Ховербайк оснащений звичайним двигуном та чотирма двигунами з батарейним живленням, які дозволяють йому знаходитися в повітрі протягом 40 хвилин та розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину.

Вартість Xturismo для попереднього замовлення складає 77,7 млн єн, що приблизно еквівалентно $682 тисяч.

Замовлення на XTurismo Limited Edition приймають з 26 жовтня, але постачання розпочнеться лише у першій половині 2022 року.

Генеральний директор ALI Technologies зазначив, що найближчим часом ховербайк не можна буде використовувати на японських дорогах загального користування через суворе законодавство.

Але, за його словами, XTurismo Limited Edition може використовуватися рятувальними командами, щоб дістатися важкодоступних місць.