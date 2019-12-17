Про це повідомила прес-служба конкурсу.

Зокрема, було названо претендентів у 16 категоріях. Ще в одній номінації – “Найкращий менеджмент артиста”, список претендентів буде зформований оргкомітетом премії сьогодні, 17 грудня. До нього, за традицією, увійдуть менеджери та компанії, які працюють зі всіма номінантами YUNA 2020.

Повний список номінантів:

Найкраща пісня:

Время и Стекло – Дим

The HARDKISS – Жива

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали

NK – Обіцяю

Jerry Heil – Охрана, отмєна

Найкраща виконавиця:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

MARUV

NK

Найкращий електронний хіт:

MOZGI – Digitalization

MARUV – Siren Song

ONUKA – ZENIT

ONUKA – Хащі

DILEMMA – Шаленій

Найкращий поп-гурт:

DILEMMA

KADNAY

KAZKA

MOZGI

YUKO

Время и Стекло

Найкращий естрадний хіт:

Павло Зібров – Вуса-бренд

ДОРОШ – Де ти є

Оля Полякова – Любовница

Олег Винник – Роксолана

Олег Винник – Наталя-Наталі

Ірина Федишин – Хочу на Мальдіви

Найкращий відеокліп:

NK – Elefante

Антитіла – HELLO

MONATIK – LOVE IT Ритм

Бумбокс – ДШ

The HARDKISS – Жива

The HARDKISS – Коханці

Найкращий дует:

TAYANNA & LAUD – Без тебе

Бумбокс & Тіна Кароль – Безодня

Голос води – The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly

Jamala & Jah Khalib – Кохаю

alyona alyona & Alina Pash – Падло

Найкраща пісня для фільму:

Антитіла – Lego (“Я, ти, він, вона”)

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Колискова (“Заборонений”)

Океан Ельзи – Перевал (“Захар Беркут”)

DakhaBrakha – Пливе човен (“Вулкан”)

Христина Соловій – Холодно (“Крути 1918”)

Відкриття року:

alyona alyona

Jerry Heil

KHAYAT

YOURA

КОРРУПЦИЯ

Найкращий виконавець:

ALEKSEEV

Макс Барських

MELOVIN

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергій Бабкін

Найкраща пісня іншою мовою:

NK – Elefante

MONATIK – LOVE IT Ритм

MARUV – Siren Song

Бумбокс – ДШ

Макс Барських – Неземная

Найкращий хіп-хоп хіт:

MOZGI – 999

YOURA – Praktika

alyona alyona & Alina Pash – Падло

MamaRika – Проліски

alyona alyona – Пушка

Інший формат:

Dakh Daughters

MOTANKA

SINOPTIK

Вагоновожатые

ЛУНА

Найкраще концертне шоу:

Макс Барських – 7

MONATIK – LOVE IT Ритм

Антитіла – HELLO

Время и Стекло – VISLOVO

Оля Полякова – Королева ночи. На бис

Найкращий альбом:

Макс Барських – 7

Антитіла – HELLO

MONATIK – LOVE IT Ритм

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Мільярди

alyona alyona – Пушка

Найкращий рок-гурт:

O.Torvald

Pianoбой

Антитіла

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Церемонія премії YUNA 2020 відбудеться 24 березня 2020 року у київському Палаці “Україна”.