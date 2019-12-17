Про це повідомила прес-служба конкурсу.
Зокрема, було названо претендентів у 16 категоріях. Ще в одній номінації – “Найкращий менеджмент артиста”, список претендентів буде зформований оргкомітетом премії сьогодні, 17 грудня. До нього, за традицією, увійдуть менеджери та компанії, які працюють зі всіма номінантами YUNA 2020.
Повний список номінантів:
Найкраща пісня:
- Время и Стекло – Дим
- The HARDKISS – Жива
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали
- NK – Обіцяю
- Jerry Heil – Охрана, отмєна
Найкраща виконавиця:
- Alina Pash
- alyona alyona
- Jerry Heil
- MARUV
- NK
Найкращий електронний хіт:
- MOZGI – Digitalization
- MARUV – Siren Song
- ONUKA – ZENIT
- ONUKA – Хащі
- DILEMMA – Шаленій
Найкращий поп-гурт:
- DILEMMA
- KADNAY
- KAZKA
- MOZGI
- YUKO
- Время и Стекло
Найкращий естрадний хіт:
- Павло Зібров – Вуса-бренд
- ДОРОШ – Де ти є
- Оля Полякова – Любовница
- Олег Винник – Роксолана
- Олег Винник – Наталя-Наталі
- Ірина Федишин – Хочу на Мальдіви
Найкращий відеокліп:
- NK – Elefante
- Антитіла – HELLO
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- Бумбокс – ДШ
- The HARDKISS – Жива
- The HARDKISS – Коханці
Найкращий дует:
- TAYANNA & LAUD – Без тебе
- Бумбокс & Тіна Кароль – Безодня
- Голос води – The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly
- Jamala & Jah Khalib – Кохаю
- alyona alyona & Alina Pash – Падло
Найкраща пісня для фільму:
- Антитіла – Lego (“Я, ти, він, вона”)
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Колискова (“Заборонений”)
- Океан Ельзи – Перевал (“Захар Беркут”)
- DakhaBrakha – Пливе човен (“Вулкан”)
- Христина Соловій – Холодно (“Крути 1918”)
Відкриття року:
- alyona alyona
- Jerry Heil
- KHAYAT
- YOURA
- КОРРУПЦИЯ
Найкращий виконавець:
- ALEKSEEV
- Макс Барських
- MELOVIN
- MONATIK
- Артем Пивоваров
- Сергій Бабкін
Найкраща пісня іншою мовою:
- NK – Elefante
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- MARUV – Siren Song
- Бумбокс – ДШ
- Макс Барських – Неземная
Найкращий хіп-хоп хіт:
- MOZGI – 999
- YOURA – Praktika
- alyona alyona & Alina Pash – Падло
- MamaRika – Проліски
- alyona alyona – Пушка
Інший формат:
- Dakh Daughters
- MOTANKA
- SINOPTIK
- Вагоновожатые
- ЛУНА
Найкраще концертне шоу:
- Макс Барських – 7
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- Антитіла – HELLO
- Время и Стекло – VISLOVO
- Оля Полякова – Королева ночи. На бис
Найкращий альбом:
- Макс Барських – 7
- Антитіла – HELLO
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Мільярди
- alyona alyona – Пушка
Найкращий рок-гурт:
- O.Torvald
- Pianoбой
- Антитіла
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- Бумбокс
Церемонія премії YUNA 2020 відбудеться 24 березня 2020 року у київському Палаці “Україна”.
- 22 березня в київському Палаці Спорту відбулася церемонія нагородження переможців української музичної премії YUNA-2019.