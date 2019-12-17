Про це повідомила прес-служба конкурсу.

Зокрема, було названо претендентів у 16 категоріях. Ще в одній номінації – “Найкращий менеджмент артиста”, список претендентів буде зформований оргкомітетом премії сьогодні, 17 грудня. До нього, за традицією, увійдуть менеджери та компанії, які працюють зі всіма номінантами YUNA 2020.

Повний список номінантів:

Найкраща пісня:

  • Время и Стекло – Дим
  • The HARDKISS – Жива
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали
  • NK – Обіцяю
  • Jerry Heil – Охрана, отмєна

Найкраща виконавиця:

  • Alina Pash
  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • MARUV
  • NK

Найкращий електронний хіт:

  • MOZGI – Digitalization
  • MARUV – Siren Song
  • ONUKA – ZENIT
  • ONUKA – Хащі
  • DILEMMA – Шаленій

Найкращий поп-гурт:

  • DILEMMA
  • KADNAY
  • KAZKA
  • MOZGI
  • YUKO
  • Время и Стекло

Найкращий естрадний хіт:

  • Павло Зібров – Вуса-бренд
  • ДОРОШ – Де ти є
  • Оля Полякова – Любовница
  • Олег Винник – Роксолана
  • Олег Винник – Наталя-Наталі
  • Ірина Федишин – Хочу на Мальдіви

Найкращий відеокліп:

  • NK – Elefante
  • Антитіла – HELLO
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • Бумбокс – ДШ
  • The HARDKISS – Жива
  • The HARDKISS – Коханці

Найкращий дует:

  • TAYANNA & LAUD – Без тебе
  • Бумбокс & Тіна Кароль – Безодня
  • Голос води – The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly
  • Jamala & Jah Khalib – Кохаю
  • alyona alyona & Alina Pash – Падло

Найкраща пісня для фільму:

  • Антитіла – Lego (“Я, ти, він, вона”)
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Колискова (“Заборонений”)
  • Океан Ельзи – Перевал (“Захар Беркут”)
  • DakhaBrakha – Пливе човен (“Вулкан”)
  • Христина Соловій – Холодно (“Крути 1918”)

Відкриття року:

  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • KHAYAT
  • YOURA
  • КОРРУПЦИЯ

Найкращий виконавець:

  • ALEKSEEV
  • Макс Барських
  • MELOVIN
  • MONATIK
  • Артем Пивоваров
  • Сергій Бабкін

Найкраща пісня іншою мовою:

  • NK – Elefante
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • MARUV – Siren Song
  • Бумбокс – ДШ
  • Макс Барських – Неземная

Найкращий хіп-хоп хіт:

  • MOZGI – 999
  • YOURA – Praktika
  • alyona alyona & Alina Pash – Падло
  • MamaRika – Проліски
  • alyona alyona – Пушка

Інший формат:

  • Dakh Daughters
  • MOTANKA
  • SINOPTIK
  • Вагоновожатые
  • ЛУНА

Найкраще концертне шоу:

  • Макс Барських – 7
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • Антитіла – HELLO
  • Время и Стекло – VISLOVO
  • Оля Полякова – Королева ночи. На бис

Найкращий альбом:

  • Макс Барських – 7
  • Антитіла – HELLO
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Мільярди
  • alyona alyona – Пушка

Найкращий рок-гурт:

  • O.Torvald
  • Pianoбой
  • Антитіла
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Бумбокс

Церемонія премії YUNA 2020 відбудеться 24 березня 2020 року у київському Палаці “Україна”.