#Букви зафіксували град в столиці на відео.
Відео знято на вулиці Банковій, біля Офісу президента.
Град замовляли? Вот така зараз погода під ОПУ
Опубликовано Букви Суббота, 2 мая 2020 г.
Також дощ із градом пройшов і в інших сусідніх містах і селах.
На час грози киян закликали закрити вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
У разі сильного вітру рекомендують сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.
Також киян закликали триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев.
Очікується, що гроза в Києві буде до кінця доби. Пориви вітру – 15-20 м/с.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку травня Україну накриють сильні грозові дощі. У перший день травня негода очікується в західних, північних і центральних областях. Наступні два дні грозовий фронт буде поширюватися по всій території країни. При цьому температура повітря сягатиме 23 градусів тепла.
- 16 квітня столицю України накрила пилова буря, в місті погана видимість.