2 травня в столиці України, місті Київ, пройшов сильний дощ. Місцями - з градом.

#Букви зафіксували град в столиці на відео.

Відео знято на вулиці Банковій, біля Офісу президента.

Град на Банковій Град замовляли? Вот така зараз погода під ОПУ Опубликовано Букви Суббота, 2 мая 2020 г.

Також дощ із градом пройшов і в інших сусідніх містах і селах.

На час грози киян закликали закрити вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

У разі сильного вітру рекомендують сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Також киян закликали триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев.

Очікується, що гроза в Києві буде до кінця доби. Пориви вітру – 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку травня Україну накриють сильні грозові дощі. У перший день травня негода очікується в західних, північних і центральних областях. Наступні два дні грозовий фронт буде поширюватися по всій території країни. При цьому температура повітря сягатиме 23 градусів тепла.