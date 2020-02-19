У Лондоні відбулася 40-ва за рахунком церемонія вручення музичної премії Brit Awards, яка є британським аналогом "Греммі".

Згідно з повідомленням на сайті Brit Awards, церемонія нагородження пройшла на стадіоні О2.

Репер Stormzy і співачка Мейбл визнані кращими британськими артистами.

У номінації “Краща британська група” переміг колектив Foals. Це інді-рок гурт, заснований у 2005 році.

Шотландський співак Льюїс Капальді переміг у номінації “Кращий новий артист”. Його сингл “Someone You Loved” також був визнаний піснею року.

Ще одна нагорода була присуджена британському хіп-хоп-виконавцю Дейву за кращий альбом під назвою “Psychodrama”.

Кращими іноземними артистами стали американський репер Tyler, і співачка Біллі Айліш.

Список переможців виглядає наступним чином:

Кращий британський виконавець: Stormzy

Краща британська виконавиця: Mabel

Кращий британський гурт: Foals

Кращий новий виконавець: Льюїс Капальді. Він також переміг у номінації кращий сингл (пісня “Someone You Loved”)

Кращий британський альбом: Dave – Psychodrama

Зірка, що сходить: Celest

Кращий іноземний виконавець: Tyler, The Creator

Краща іноземна виконавиця: Біллі Айлиш

Як повідомляє британське агентство ВВС, на церемонії не обійшлося і без політики. Так, під час виступу репер Дейв назвав прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона расистом. Це сталося під час виконання пісні “Black”, мова в якій йде про проблеми чорношкірого населення. Дейв промовив такі слова: “Правда в тому, що наш прем’єр-міністр – справжній расист”.

Репер також розкритикував британські таблоїди через їхнє відношення до дружини принца Гаррі – Меган Маркл і згадав жертв теракту на Лондонському мосту.

На виступ відреагували в уряді Великобританії. Міністр внутрішніх справ країни Пріті Пател повідомила ВВС, що репер навряд чи зустрічався з прем’єр-міністром і знає його.

“Я працюю з прем’єр-міністром, дуже добре знаю Бориса Джонсона, він у жодному разі не расист, тому я вважаю, що це абсолютно неправильний коментар, і неправильно таке заявляти на адресу нашого прем’єр-міністра”, – зазначила вона.

У канцелярії прем’єра відмовилися коментувати слова репера.

Однією з родзинок вечора став виступ Біллі Айліш, яка вперше наживо виконала свій саундтрек “No Time To Die”, записаний для нового фільму про Джеймса Бонда.

Варто відзначити, що цього року церемонію переглянули близько 3,8 мільйона телеглядачів. Це найнижчий показник за всю історію премії.

Музична премія Brit Awards вручається з 1977 року. Разом із “Греммі” вона вважається однією з найавторитетніших у світі.