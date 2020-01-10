У Мексиці сталося виверження вулкана Попокатепетль: відео

Про це повідомив Національний центр по запобіганню стихійних лих Мексики Cenapred.
За допомогою систем моніторингу вулкана Попокатепетль було зафіксовано майже 300 “видихів”, що складаються з водяної пари, вулканічних газів і низький вміст золи. Крім того, було зареєстровано 90 хвилин тремору, а магнітуда вулканотектонічного землетрусу склала 1,4.
Крім того, був зафіксований вибух, в результаті якого стовп попелу піднявся на 3 км у північно-східному напрямку.
IMPRESIONANTE Así la espectacular #explosión del Volcán #Popocatépetl esta mañana, 6:31 hrs., ahora vista desde #Tlamacas.
Link para ver en tiempo real y en vivo:https://t.co/HtlRaLndvM
Gracias #CENAPRED
Video pic.twitter.com/neZ01YlQqY
— Webcams de México (@webcamsdemexico) 9 січня 2020 р.
🌋 Mexico’s #Popocatepetl volcano spewed ash and lava into the sky on Thursday morning.
Disaster agency #CENAPRED to issue a yellow phase 2 warning after it registered 268 exhalations and 3 low-level earthquakes #AmarilloFase2 @CNPC_MX pic.twitter.com/BXdZk0lSnp
— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) 10 січня 2020 р.
Супутник Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США зняв виверження вулкана з космосу.
SATELLITE SPOTLIGHT: @NOAA‘s #GOES16 watched as #Mexico‘s #Popocatépetl #volcano erupted early this morning. The #satellite‘s #GeoColor band saw the #ash cloud (red circle) but its SO2 composite detected the #SulfurDioxide in the #AshPlume, which shot about 20,000 feet high. pic.twitter.com/9V2bueFOeY
— NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) 9 січня 2020 р.
Фахівці Cenapred закликали не наближатися до вулкану.
Повідомляється, що вулкан Попокатепетль прокинувся і почав викидати попіл в кінці грудня.
Попокатепетль, назва якого перекладається з мови ацтеків як “паруюча гора”, знаходиться в 50 кілометрах від Мехіко. Другий за величиною і найактивніший вулкан країни піднімається над рівнем моря на 5,4 тисячі метрів і є одним з її символів.
- В результаті виверження вулкану в Новій Зеландії п’ятеро людей загинули і ще декілька пропали без вісті.