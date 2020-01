У Мексиці сталося виверження вулкана Попокатепетль: відео

Про це повідомив Національний центр по запобіганню стихійних лих Мексики Cenapred.

За допомогою систем моніторингу вулкана Попокатепетль було зафіксовано майже 300 “видихів”, що складаються з водяної пари, вулканічних газів і низький вміст золи. Крім того, було зареєстровано 90 хвилин тремору, а магнітуда вулканотектонічного землетрусу склала 1,4.

Крім того, був зафіксований вибух, в результаті якого стовп попелу піднявся на 3 км у північно-східному напрямку.

Disaster agency #CENAPRED to issue a yellow phase 2 warning after it registered 268 exhalations and 3 low-level earthquakes #AmarilloFase2 @CNPC_MX pic.twitter.com/BXdZk0lSnp

🌋 Mexico’s #Popocatepetl volcano spewed ash and lava into the sky on Thursday morning.

Супутник Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США зняв виверження вулкана з космосу.

SATELLITE SPOTLIGHT: @NOAA‘s #GOES16 watched as #Mexico‘s #Popocatépetl #volcano erupted early this morning. The #satellite‘s #GeoColor band saw the #ash cloud (red circle) but its SO2 composite detected the #SulfurDioxide in the #AshPlume, which shot about 20,000 feet high. pic.twitter.com/9V2bueFOeY

— NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) 9 січня 2020 р.