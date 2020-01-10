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У Мексиці сталося виверження вулкана Попокатепетль: відео

У Мексиці сталося виверження вулкана Попокатепетль, який вважається найактивнішим в країні.

П’ятниця, 10 січня 2020, 12:59

Про це повідомив Національний центр по запобіганню стихійних лих Мексики Cenapred.

За допомогою систем моніторингу вулкана Попокатепетль було зафіксовано майже 300 “видихів”, що складаються з водяної пари, вулканічних газів і низький вміст золи. Крім того, було зареєстровано 90 хвилин тремору, а магнітуда вулканотектонічного землетрусу склала 1,4.

Крім того, був зафіксований вибух, в результаті якого стовп попелу піднявся на 3 км у північно-східному напрямку.

Супутник Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США зняв виверження вулкана з космосу.

Фахівці Cenapred закликали не наближатися до вулкану.

Повідомляється, що вулкан Попокатепетль прокинувся і почав викидати попіл в кінці грудня.

Попокатепетль, назва якого перекладається з мови ацтеків як “паруюча гора”, знаходиться в 50 кілометрах від Мехіко. Другий за величиною і найактивніший вулкан країни піднімається над рівнем моря на 5,4 тисячі метрів і є одним з її символів.

Теги: виверження вулкана, вулкан, Мексика

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