Про це повідомляє російське видання Meduza.

Учасники акції пройшли маршем від Страсного бульвару до проспекту Академіка Сахарова.

Зазначається, що на марш вийшли понад 22 тисячі осіб.

К 14:40 на территорию мероприятия #МаршНемцова прошли 22,3 тыс. участников.

Еще 0,2 тыс. опоздавших участников оказались отсечены полицейским ограждением перед рамками. Подсчет окончен.#БелыйСчётчик #МаршНемцова pic.twitter.com/QxY4A7sf8z — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) February 29, 2020

Учасники принесли з собою політичні гасла: “Ні політичним вбивствам”, “Свободу політв’язням”, “Борись за конституцію”, “Потрібно змінювати не Конституцію, а владу”.

Тех, кто пытает — под суд!

Тех, кто их покрывает — под суд!

Тех, кто фабрикует дела — под суд!

Тех, кто на службе у зла — под суд!

Тех, кто сажает за мнение — под суд!

Тех, кто не расследует преступления — под суд!

Тех, кто устраивает провокации — под суд!#МаршНемцова pic.twitter.com/Y9a0Mv1nH1 — Дикая Москва (@WildWildMoscow) February 29, 2020

Все еще хотите сказать, что на #МаршНемцова пришло мало народу? pic.twitter.com/D7Ce5hCmov — Дикая Москва (@WildWildMoscow) February 29, 2020

По данным «Белого счетчика», к началу Марша через рамки металлоискателей в Москве прошли 14,4 тыс. участников #МаршНемцова pic.twitter.com/SYefgHxHyW — marina.yakovlewa (@MYakovlewa) February 29, 2020

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Варто зазначити, що акції пам’яті Нємцова пройшли сьогодні у багатьох містах Росії.

За даними видання “Крим.Реалії”, у Владивостоці під час одиничних пікетів на згадку про політику поліція затримала кілька людей. Їх уже відпустили.

У Новосибірську активісти пройшли головною вулицею міста з портретом Нємцова. В акції брали участь близько 30 осіб.

В Іркутську місцевому відділенню партії “ПАРНАС”, співголовою якої був Нємцов, вдалося узгодити масовий мітинг у центрі міста. Були присутні понад 50 осіб.

Марш у центрі Санкт-Петербурга був узгоджений міською владою в останній момент, на нього, за різними оцінками, прийшли від однієї до двох тисяч осіб. Після ходи пройшов масовий пікет біля Соловецького каменя.

Борис Нємцов був віце-прем’єром Росії з 1997 по 1998 рік, а до цього багато років займав спочатку посаду мера Нижнього Новгорода, а потім губернатора Нижньогородської області.

Він був убитий увечері 27 лютого 2015 року в центрі Москви пострілами в спину. У липні 2017 року за звинуваченням в його вбивстві було засуджено п’ятеро кавказців. Заур Дадаєв, визнаний судом безпосереднім виконавцем вбивства, був засуджений до 20 років колонії суворого режиму.