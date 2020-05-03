Відео опублікували на YouTube-каналі NASA Goddard.

Для створення графіки вчені використовували дані з супутника ICESat-2. В ході дослідження з’ясувалося, що в східній частині Антарктиди йде приріст крижаних щитів. Однак вони не можуть компенсувати втрати, які фіксуються на заході континенту.

Танення льодовиків в Антарктиді і Гренландії з 2003 по 2019 рік привело до підвищення рівня навколишніх морів на 14 міліметрів. Це третя частина від підвищення рівня всього Світового океану за останні 16 років.

Глобальне потепління призвело до того, що Антарктида скидає щороку близько 120 гігатонн льоду, який поповнює прісною водою акваторію Світового океану.