Про це повідомляє Forbes.

Через високу сейсмічну активність рятувальники не відразу змогли дістатися до місця події. В даний час поліція з’ясовує, чи не залишилося в місці зсуву людей.

Варто зазначити, що більшість з цих будинків призначені для відпочиваючих. Через 48 годин у них повинні були заселитися люди.

Фото: ANDERS BJORDAL/NVE

Місцевому жителю вдалося зафіксувати на відео всю силу руху землі.

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