У норвезькій комуні Алта на півночі Норвегії потужний зсув шириною 600 метрів зніс у море вісім будинків. Одну людину евакуювали, про постраждалих поки не повідомляється.

Про це повідомляє Forbes.

Через високу сейсмічну активність рятувальники не відразу змогли дістатися до місця події. В даний час поліція з’ясовує, чи не залишилося в місці зсуву людей.

Варто зазначити, що більшість з цих будинків призначені для відпочиваючих. Через 48 годин у них повинні були заселитися люди.

Місцевому жителю вдалося зафіксувати на відео всю силу руху землі.