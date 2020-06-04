Про це повідомляє Forbes.
Через високу сейсмічну активність рятувальники не відразу змогли дістатися до місця події. В даний час поліція з’ясовує, чи не залишилося в місці зсуву людей.
Варто зазначити, що більшість з цих будинків призначені для відпочиваючих. Через 48 годин у них повинні були заселитися люди.
Місцевому жителю вдалося зафіксувати на відео всю силу руху землі.
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- 3 серпня 2019 року повідомлялося, що на півночі від міста Сан-Дієго (штат Каліфорнія) на пляжі обвалилася скеля. В результаті інциденту загинули, щонайменше, три людини.