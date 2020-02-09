У місті Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) показали оперу за участю робота-диригента.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Незвичайного диригента задіяв для своєї опери “Страшна краса” японський композитор Кейітіро Сібуя.

Робот Android Alter 3 із руками людини і механічним тілом керував грою музикантів симфонічного оркестру і навіть підспівував. При цьому у нього не було ні палички, ні фрака, ні партитури. Робот самостійно контролював темп і гучність звучання оркестру.

Оперу показали на Близькому Сході вперше. До цього її бачили в Японії та Австралії.

На думку автора опери, така взаємодія андроїда і музикантів “є метафорою відносин між технологіями і людьми”.