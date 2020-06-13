Про це повідомляє агентство Reuters.
Демонстранти зібралися на Площі Республіки в центрі міста, скандуючи “Немає справедливості, немає миру!”. Силовики заблокували протестувальників, коли вони хотіли продовжити рух до Паризької опери.
У результаті між мітингувальниками і правоохоронцями виникли зіткнення, під час яких силовики застосували сльозогінний газ.
Учасники протесту, в свою чергу, кидали в правоохоронців пляшки, бруківку і велосипедні колеса.
Протести пройшли в пам’ять про темношкірого юнака Адама Траоре, який помер після затримання поліцейськими в 2016 році, а також на знак солідарності з американцями, які протестують через загибель Джорджа Флойда (загинув за схожих обставин).
Справа Траоре стала символом боротьби з насильством поліції у Франції. Обставини смерті 24-річного француза малійського походження все ще розслідуються після чотирьох років суперечливих медичних висновків про те, що сталося.
Хлопець загинув незабаром після затримання поліцією в 2016 році. Під час затримання правоохоронці придавили чоловіка зверху, через що тому не вистачало повітря.
Дослідження, проведене на замовлення родичів загиблого, показало, що смерть настала від наслідків удушення в результаті дій правоохоронців.
Manifestation à Paris: des gaz lacrymogènes jetés par les forces de l’ordre pic.twitter.com/TQiFkfzJTG
— BFM Paris (@BFMParis) June 13, 2020
Paris: la manifestation n’a pas été déclarée préalablement en préfecture (source policière à BFMTV) pic.twitter.com/yCbjwqv8af
— BFM Paris (@BFMParis) June 13, 2020
Manifestation à Paris: 12 personnes ont été interpellées à la suite du déploiement d’une banderole identitaire pic.twitter.com/fMKxU4qeLw
— BFM Paris (@BFMParis) June 13, 2020
Manifestation contre le racisme: des tensions en cours à Paris pic.twitter.com/kf89YKHkzh
— BFM Paris (@BFMParis) June 13, 2020
Manifestation à Paris: situation extrêmement tendue place de la République, au niveau de la rue de Turbigo pic.twitter.com/7FbFWxQW2G
— BFM Paris (@BFMParis) June 13, 2020
#BREAKING: Chaos and clashes now in #Paris, #France!#BlackLivesMatter #protests #protests2020 #protest2020 #SaturdayMotivation #BlackTwitter #BLMprotest #blacklifematters #londonprotest #londonprotests #londonriots #LondonRiots2020 #protestsuk #London #BLACK_LIVES_MATTER #BLMUK pic.twitter.com/VOnoRSSaaM
— Faruk Firat (@FarukFirat1987) June 13, 2020
- Раніше в Міннеаполісі поліцейські затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліцейських застосував задушливий прийом, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліцейської агресії.
- У червні протести охопили всю країну. Пізніше акції почалися по всьому світу.
- За підрахунками журналістського проекту Bellingcat, під час протестів у США офіцери поліції 157 раз застосовували силу до журналістів. Цей показник вищий, ніж за весь минулий рік.
- Всі четверо поліцейських, які були присутні при затриманні Джорджа Флойда, були звільнені. Спочатку звинувачення були пред’явлені тільки офіцерові поліції Дереку Шовену, який безпосередньо душив Джорджа Флойда. Його взяли під варту. Наразі звинувачення пред’явлені всім 4 офіцерам поліції. Влада Міннеаполіса обіцяє розформувати поліцейський департамент.