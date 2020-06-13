У Парижі (Франція) в суботу, 13 червня, зібралася багатотисячна акція протесту проти расизму і поліцейського насильства, яка переросла в зіткнення з правоохоронцями.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Демонстранти зібралися на Площі Республіки в центрі міста, скандуючи “Немає справедливості, немає миру!”. Силовики заблокували протестувальників, коли вони хотіли продовжити рух до Паризької опери.

У результаті між мітингувальниками і правоохоронцями виникли зіткнення, під час яких силовики застосували сльозогінний газ.

Учасники протесту, в свою чергу, кидали в правоохоронців пляшки, бруківку і велосипедні колеса.

Протести пройшли в пам’ять про темношкірого юнака Адама Траоре, який помер після затримання поліцейськими в 2016 році, а також на знак солідарності з американцями, які протестують через загибель Джорджа Флойда (загинув за схожих обставин).

Справа Траоре стала символом боротьби з насильством поліції у Франції. Обставини смерті 24-річного француза малійського походження все ще розслідуються після чотирьох років суперечливих медичних висновків про те, що сталося.

Хлопець загинув незабаром після затримання поліцією в 2016 році. Під час затримання правоохоронці придавили чоловіка зверху, через що тому не вистачало повітря.

Дослідження, проведене на замовлення родичів загиблого, показало, що смерть настала від наслідків удушення в результаті дій правоохоронців.

Manifestation à Paris: des gaz lacrymogènes jetés par les forces de l’ordre pic.twitter.com/TQiFkfzJTG — BFM Paris (@BFMParis) June 13, 2020

Paris: la manifestation n’a pas été déclarée préalablement en préfecture (source policière à BFMTV) pic.twitter.com/yCbjwqv8af — BFM Paris (@BFMParis) June 13, 2020

Manifestation à Paris: 12 personnes ont été interpellées à la suite du déploiement d’une banderole identitaire pic.twitter.com/fMKxU4qeLw — BFM Paris (@BFMParis) June 13, 2020

Manifestation contre le racisme: des tensions en cours à Paris pic.twitter.com/kf89YKHkzh — BFM Paris (@BFMParis) June 13, 2020