Наступного тижня, 30 січня, в прокат виходить перша українська неполіткоректна комедія про війну на Донбасі "Наші котики".

Про це йдеться на сторінці фільму в соцмережі Facebook.

“2014-й, розпал гібридної війни Росії проти України. Інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів їдуть добровольцями на Схід. На позиціях до четвірки приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання. Жоден з них не має бойового досвіду, нічого не знає про наміри командування, і на території майже не орієнтується. Втім, саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога … Відвага, мужність, трохи гіпнозу і фірмовий гумор – вибухова суміш для “теплої зустрічі”! ” – йдеться в описі до фільму.

У трейлері фільму “Наші котики” є заклеєні деталі наклейками у вигляді котиків, творці відзначають, що відкриють таємницю під час показу.

Військові ж, які вже бачили стрічку, схвально відгукуються про фільм.

Як зазначає Держкіно, фільм створений кінокомпаніями “Бедлам Продакшн” (США), “Директорія Кіно” (Україна), “Банесто Продакшн” (Канада) за підтримки Українського Культурного фонду і Державного агентства України з питань кіно.

У ролях: Дмитро Тубольцев, Петро Микитюк, Станіслав Бжезінський, Ярослав Федорчук, Дмитро Хом’як, Віра Климковецька, Михайло Кукуюк, Дмитро Ярошенко. Автор сценарію і режисер-постановник: Володимир Тихий. Продюсери: Марк Супрун, Володимир Тихий, Ігор Савиченко, Степан Бандера, Дмитро Кожема, Уляна Супрун.