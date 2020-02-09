Про це поінформувала пресслужба UTair в Facebook.

У UTair пояснили те, що трапилося “різким непрогнозованим зрушенням вітру”.

“При посадці літака Boeing 737 в аеропорту Усінська стався різкий непрогнозований зсув вітру. Завдяки оперативним і високо професійним діям екіпажу літак вдалося утримати на смузі до повної зупинки. Вже на смузі у лайнера стався підлом основних стійок шасі. На рейсі працював досвідчений екіпаж: наліт командира на даному типі повітряного судна становить 6900 годин, наліт другого пілота – 3600 годин. На борту лайнера перебувало 94 пасажири. Після зупинки літака екіпаж забезпечив евакуацію пасажирів, постраждалих немає”, – йдеться в релізі авіакомпанії.

Один пасажир отримав травму коліна і звернувся за допомогою лікарів, відзначили в UTair.

Російському інформагентству ТАСС в екстрених службах і Росавіації повідомили, що при посадці літака склалися стійки шасі, він ударився хвостовою частиною і “сів на черево”.

Сайт Республіки Комі інформує, що літак при посадці розвернуло на 90 градусів.

На даний момент в Усинськ вилетіли фахівці Utair для аналізу польотної інформації і визначення причин того, що сталося.