Про це поінформувала пресслужба UTair в Facebook.

У UTair пояснили те, що трапилося “різким непрогнозованим зрушенням вітру”.

“При посадці літака Boeing 737 в аеропорту Усінська стався різкий непрогнозований зсув вітру. Завдяки оперативним і високо професійним діям екіпажу літак вдалося утримати на смузі до повної зупинки. Вже на смузі у лайнера стався підлом основних стійок шасі. На рейсі працював досвідчений екіпаж: наліт командира на даному типі повітряного судна становить 6900 годин, наліт другого пілота – 3600 годин. На борту лайнера перебувало 94 пасажири. Після зупинки літака екіпаж забезпечив евакуацію пасажирів, постраждалих немає”, – йдеться в релізі авіакомпанії.

Жесткая посадка самолета Utair в Усинске, Республика Коми pic.twitter.com/5oK9vmfxSx — Lav Niport (@LavNiport) February 9, 2020

CRASH: UTAir #UT595 Moscow Vnukovo to Usinsk in NW Russia (Boeing 737-500 VQ-BPS) has crashed on landing at Usinsk. No injuries reported among the 94 on board. The flight apparently made a belly landing due to a gear problem. https://t.co/MSG3SF4SEw pic.twitter.com/Z3jRIyWIIp — Airport Webcams (@AirportWebcams) February 9, 2020

Один пасажир отримав травму коліна і звернувся за допомогою лікарів, відзначили в UTair.

Російському інформагентству ТАСС в екстрених службах і Росавіації повідомили, що при посадці літака склалися стійки шасі, він ударився хвостовою частиною і “сів на черево”.

Сайт Республіки Комі інформує, що літак при посадці розвернуло на 90 градусів.

UTair 737 crash lands at Usinsk Airport in Russia. No injuries yet reported during evacuation. https://t.co/VU7kEYuRNM pic.twitter.com/IC5n8v3vH0 — Breaking Aviation News (@breakingavnews) February 9, 2020

На даний момент в Усинськ вилетіли фахівці Utair для аналізу польотної інформації і визначення причин того, що сталося.