Про це поінформувала пресслужба UTair в Facebook.

У UTair пояснили те, що трапилося “різким непрогнозованим зрушенням вітру”.

“При посадці літака Boeing 737 в аеропорту Усінська стався різкий непрогнозований зсув вітру. Завдяки оперативним і високо професійним діям екіпажу літак вдалося утримати на смузі до повної зупинки. Вже на смузі у лайнера стався підлом основних стійок шасі. На рейсі працював досвідчений екіпаж: наліт командира на даному типі повітряного судна становить 6900 годин, наліт другого пілота – 3600 годин. На борту лайнера перебувало 94 пасажири. Після зупинки літака екіпаж забезпечив евакуацію пасажирів, постраждалих немає”, – йдеться в релізі авіакомпанії.

CRASH: UTAir #UT595 Moscow Vnukovo to Usinsk in NW Russia (Boeing 737-500 VQ-BPS) has crashed on landing at Usinsk. No injuries reported among the 94 on board. The flight apparently made a belly landing due to a gear problem. https://t.co/MSG3SF4SEw pic.twitter.com/Z3jRIyWIIp

