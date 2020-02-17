У Мережу злили відео зі зйомок нової «Матриці»

Відео опубліковано в YouTube.
У ролику Нео і Трініті у виконанні Кіану Рівза і Керрі-Енн Мосс стрибають з даху, щоб кудись полетіти. Швидше за все, це все ж дублери, хоча здалеку розглянути складно.
Користувачі відзначають, що образ героя тут не зовсім звичний – він без постійного плаща в підлогу і сонцезахисних окулярів.
У Мережі з’явилося припущення, що мова піде про нещодавно відродженого Нео, який знову буде пізнавати Матрицю. А в цій сцені він, ймовірно, заново вчиться керувати нею, щоб краще в ній орієнтуватися і виконувати надлюдські дії.
На даний момент сюжет нової частини саги тримається в секреті. Однак, Кіану Рівз в образі Нео відійшов від попереднього способу в чорному плащі і виглядає як звичайна людина.
Перші три частини – “Матриця” (1999), “Матриця: перезавантаження” (2003) і “Матриця: революція” (2003) зібрали разом понад 1,6 млрд доларів у світовому прокаті. Всі три були зняті Ланою і Ліллі Вачовські.
Франшиза “Матриці” є однією з найбільш успішних в історії кінематографа.
- Раніше на You-Tube-каналі The Unusual Suspect з’явилося відео, автори якого представили, як би виглядав фільм “Матриця”, якби головну роль в ньому зіграв Уілл Сміт замість Кіану Рівза.