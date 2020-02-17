У Мережу злили відео зі зйомок нової «Матриці»

У Мережі з'явилися кілька відеороликів, на яких очевидці зняли зйомки четвертої частини "Матриці".

Відео опубліковано в YouTube.

У ролику Нео і Трініті у виконанні Кіану Рівза і Керрі-Енн Мосс стрибають з даху, щоб кудись полетіти. Швидше за все, це все ж дублери, хоча здалеку розглянути складно.

Користувачі відзначають, що образ героя тут не зовсім звичний – він без постійного плаща в підлогу і сонцезахисних окулярів.

У Мережі з’явилося припущення, що мова піде про нещодавно відродженого Нео, який знову буде пізнавати Матрицю. А в цій сцені він, ймовірно, заново вчиться керувати нею, щоб краще в ній орієнтуватися і виконувати надлюдські дії.