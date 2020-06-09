У мережі сплив відеоролик реклами продукції французької компанії Danone, в якій знявся російський актор Михайло Пореченков. Сам актор відомий своїм вихвалянням того, як стріляв з кулемета по українським воїнам на Донбасі. А в рекламах Danone для російського телебачення Пореченков знімається з 2016 року. Ось нещодавно в ЗМІ нагадали про один з таких роликів.

Ролик реклами опублікований в YouTube.

Так, у жовтні 2014 року в мережі з’явився відеозапис того, як Михайло Пореченков приїхав на окуповану частину Донбасу і заради розваги постріляв з кулемета по українським військовим у Донецькому аеропорту. При цьому на акторі був одяг з нашивками “преса”.

Нагадаємо, що для російських телеканалів Пореченков вже не вперше знімається в рекламі Danone. У мережі можна знайти ролики з 2016 року.

Ролик нижче, який зараз масово шириться у Facebook та ЗМІ, в офіційних акаунтах та сторінках компанії не вдалося знайти. Так само не вдається перевірити рік випуску цього ролику.

Михайло Пореченков також знаходиться в списку осіб, яким заборонений в’їзд на територію України. Крім того, щодо актора МВС України та СБУ відкрили кримінальні провадження за участь у терористичній діяльності “ДНР” (по ст. 258-3 КК) і за участь в складі воєнізованих або збройних формувань у нападі на громадян (ст. 260 ч. 4 ).

Що стосується міжнародного концерну Danone, то в Україні вже понад 20 років існує філія “Данон-Україна”. Заводи компанії є в Херсоні “Данон Дніпро” і Кременчуці “Данон Кремез”.

Варто зазначити, що українська філія компанії не має ніякого відношення до російської філії “Данон Росія”.