Ролик реклами опублікований в YouTube.
Так, у жовтні 2014 року в мережі з’явився відеозапис того, як Михайло Пореченков приїхав на окуповану частину Донбасу і заради розваги постріляв з кулемета по українським військовим у Донецькому аеропорту. При цьому на акторі був одяг з нашивками “преса”.
Нагадаємо, що для російських телеканалів Пореченков вже не вперше знімається в рекламі Danone. У мережі можна знайти ролики з 2016 року.
Ролик нижче, який зараз масово шириться у Facebook та ЗМІ, в офіційних акаунтах та сторінках компанії не вдалося знайти. Так само не вдається перевірити рік випуску цього ролику.
Михайло Пореченков також знаходиться в списку осіб, яким заборонений в’їзд на територію України. Крім того, щодо актора МВС України та СБУ відкрили кримінальні провадження за участь у терористичній діяльності “ДНР” (по ст. 258-3 КК) і за участь в складі воєнізованих або збройних формувань у нападі на громадян (ст. 260 ч. 4 ).
Що стосується міжнародного концерну Danone, то в Україні вже понад 20 років існує філія “Данон-Україна”. Заводи компанії є в Херсоні “Данон Дніпро” і Кременчуці “Данон Кремез”.
Варто зазначити, що українська філія компанії не має ніякого відношення до російської філії “Данон Росія”.
- Раніше компанія Microsoft видалила з офіційного YouTube-каналу свого представництва в РФ рекламний ролик за участю російського актора Івана Охлобистіна.
- У березні 2019 року російські актори, українофоби Іван Охлобистін і Михайло Пореченков записали кілька відеосюжетів на підтримку кандидата в президенти Володимира Зеленського.