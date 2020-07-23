Про це повідомляють #Букви.
У кадр потрапило 11 автомобілів, але, можливо, їх було більше.
Рух зустрічного автотранспорту поліція зупинила.
#Буквам пресслужбі УДО уточнили, що це спільний кортеж двох глав держав.
Як повідомляє пресслужба ОПУ, Володимир Зеленський і Соммаруга зустрінуться з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації, а також вивчать гуманітарну ситуацію в області.
Відео: Ян Доброносов, #Букви
Як повідомляє пресслужба ОПУ, Володимир Зеленський і Соммаруга зустрінуться з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації, а також вивчать гуманітарну ситуацію в області.
Місцеві видання повідомляють, що Володимир Зеленський вже прибув на фільтрувальну станцію в Слов’янську, яка знаходиться в мікрорайоні Артема.
- 11 червня представники ЗМІ зняли на відео довгий кортеж Президента України Володимира Зеленського, який супроводжував його під час поїздки на Чернігівщину.
- У серпні минулого року користувачів соцмереж обурив великий кортеж Президента Володимира Зеленського і прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. На опублікованому відео можна побачити повністю перекритий один напрямок дороги по вул. Олени Теліги в Києві, за яким їде велика кількість спецавтомобілів поліції та Управління держохорони. Одні користувачі нарахували 23 автомобілі, а хтось і 26 авто.
- Пізніше Зеленський заявив, що “кортежу не буде”, а також нагадав, що обіцяв не перекривати дороги.