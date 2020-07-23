Сьогодні, 23 липня, президент України Володимир Зеленський прибув у місто Слов'янськ, що в Донецькій області. На відео зняли кортеж Глави держави.

Про це повідомляють #Букви.

У кадр потрапило 11 автомобілів, але, можливо, їх було більше.

Рух зустрічного автотранспорту поліція зупинила.

Як повідомляє пресслужба ОПУ, разом із Зеленським на Донбас поїхала і президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, яка знаходиться в Україні з державним візитом.

Володимир Зеленський і Соммаруга зустрінуться з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації, а також вивчать гуманітарну ситуацію в області.

Відео: Ян Доброносов, #Букви

Місцеві видання повідомляють, що Володимир Зеленський вже прибув на фільтрувальну станцію в Слов’янську, яка знаходиться в мікрорайоні Артема.