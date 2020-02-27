Журналіст американського телеканалу WLOS Джастін Хінтон під час прямого ефіру випадково активував на телефоні фільтри Facebook і постав перед телеглядачами в смішних "масках".

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

Інцидент стався під час репортажу про снігопад в окрузі Медісон 20 лютого.

Під час прямого включення у журналіста спочатку з’явився на шиї великий жовтий медальйон. Надалі на обличчі Хінтона з’являлися величезні вирячені очі, рожеві вуса, маски космонавта, чарівника і так далі.

Журналіст згодом пояснив, що випадково активував генератор фільтрів на телефоні.

“Оператор, із яким я працював, щось сказав про те, що на екрані з’являються дивні обличчя. Він не став уточнювати, тому я сказав, що, можливо, вони зникнуть. Зайве говорити, що цього не сталося. Я не зрозумів цього, поки не відійшов від камери і не побачив коментарі… Мої керівники, колеги, друзі та інші дзвонили і писали, повідомляючи, як це смішно”, – написав Хінтон на своїй сторінці в Facebook.

Winter weather has come to Madison County. Justin Hinton is tracking it. What are you seeing where you are? Опубліковано WLOS ABC 13 Четвер, 20 лютого 2020 р.

It looks like it isn’t just WNC laughing this morning. 🤣 I’m glad I could bring a smile to your faces @PeterAlexander and @kwelkernbc. Here’s the greatest hits compilation @WLOS_13 put together: https://t.co/YsU72AyUNb Remember to laugh and smile today. pic.twitter.com/Tqelma7GMb — Justin Hinton (@JustinWLOS) February 22, 2020



Як відзначають на телеканалі, пряма трансляція викликала безліч коментарів глядачів: одні говорили, що їм сподобалися образи журналіста, інші називали інцидент смішним.