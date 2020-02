Про це повідомляється на сайті телеканалу.

Інцидент стався під час репортажу про снігопад в окрузі Медісон 20 лютого.

Під час прямого включення у журналіста спочатку з’явився на шиї великий жовтий медальйон. Надалі на обличчі Хінтона з’являлися величезні вирячені очі, рожеві вуса, маски космонавта, чарівника і так далі.

Журналіст згодом пояснив, що випадково активував генератор фільтрів на телефоні.

“Оператор, із яким я працював, щось сказав про те, що на екрані з’являються дивні обличчя. Він не став уточнювати, тому я сказав, що, можливо, вони зникнуть. Зайве говорити, що цього не сталося. Я не зрозумів цього, поки не відійшов від камери і не побачив коментарі… Мої керівники, колеги, друзі та інші дзвонили і писали, повідомляючи, як це смішно”, – написав Хінтон на своїй сторінці в Facebook.

Winter weather has come to Madison County. Justin Hinton is tracking it. What are you seeing where you are?

It looks like it isn’t just WNC laughing this morning. 🤣 I’m glad I could bring a smile to your faces @PeterAlexander and @kwelkernbc. Here’s the greatest hits compilation @WLOS_13 put together: https://t.co/YsU72AyUNb Remember to laugh and smile today. pic.twitter.com/Tqelma7GMb

— Justin Hinton (@JustinWLOS) February 22, 2020