Відео, де тисячі відвідувачів за добу займають чергу, щоб зайти в парк, опублікували на сторінці Walt Disney Company в Twitter.
У Флориді (США) Disneyland відкриють в суботу, 11 липня.
Наступним на черзі буде Disneyland в Парижі – 15 липня.
A quick look at the current line outside of the Disneyland Resort 🚶 Downtown Disney opens at 10 am! Are you waiting? #DowntownDisney #DisneylandResort pic.twitter.com/lcM8g2CSOE
— Disneyland News Today (@dlnt) July 9, 2020
Для початку в Disneyland відкриватимуть тільки деякі частини парку, а також обмежену кількість атракціонів.
Відвідувачів просять носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції.
У компанії Disney пояснили, що прийняли рішення відкрити парки, щоб скоротити збитки від простою під час карантину.
Варто зазначити, що в минулому році 12 парків Disneyland по всьому світу принесли компанії $26 млрд доходу. Через пандемію коронавірусу дохід впав на 90%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
- В травні парк розваг “Діснейленд” в Шанхаї відновив свою роботу після тримісячної перерви через пандемію коронавируса.