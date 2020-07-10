Відео, де тисячі відвідувачів за добу займають чергу, щоб зайти в парк, опублікували на сторінці Walt Disney Company в Twitter.

У Флориді (США) Disneyland відкриють в суботу, 11 липня.

Наступним на черзі буде Disneyland в Парижі – 15 липня.

Для початку в Disneyland відкриватимуть тільки деякі частини парку, а також обмежену кількість атракціонів.

Відвідувачів просять носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції.

У компанії Disney пояснили, що прийняли рішення відкрити парки, щоб скоротити збитки від простою під час карантину.

Варто зазначити, що в минулому році 12 парків Disneyland по всьому світу принесли компанії $26 млрд доходу. Через пандемію коронавірусу дохід впав на 90%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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