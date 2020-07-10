9 липня Каліфорнії відновив роботу Disneyland Resort. Тисячі людей щодня стоять в черзі, щоб потрапити в парк розваг, який був закритий протягом чотирьох місяців через коронавірус.

Відео, де тисячі відвідувачів за добу займають чергу, щоб зайти в парк, опублікували на сторінці Walt Disney Company в Twitter.

У Флориді (США) Disneyland відкриють в суботу, 11 липня.

Наступним на черзі буде Disneyland в Парижі – 15 липня.

A quick look at the current line outside of the Disneyland Resort 🚶 Downtown Disney opens at 10 am! Are you waiting? #DowntownDisney #DisneylandResort pic.twitter.com/lcM8g2CSOE — Disneyland News Today (@dlnt) July 9, 2020

Для початку в Disneyland відкриватимуть тільки деякі частини парку, а також обмежену кількість атракціонів.

Відвідувачів просять носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції.

У компанії Disney пояснили, що прийняли рішення відкрити парки, щоб скоротити збитки від простою під час карантину.

Варто зазначити, що в минулому році 12 парків Disneyland по всьому світу принесли компанії $26 млрд доходу. Через пандемію коронавірусу дохід впав на 90%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.