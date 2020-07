Відео, де тисячі відвідувачів за добу займають чергу, щоб зайти в парк, опублікували на сторінці Walt Disney Company в Twitter.

У Флориді (США) Disneyland відкриють в суботу, 11 липня.

Наступним на черзі буде Disneyland в Парижі – 15 липня.

A quick look at the current line outside of the Disneyland Resort 🚶 Downtown Disney opens at 10 am! Are you waiting? #DowntownDisney #DisneylandResort pic.twitter.com/lcM8g2CSOE

— Disneyland News Today (@dlnt) July 9, 2020