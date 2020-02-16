У США успішно запустили створену за участю України ракету Antares ("Антарес"), яка вивела на орбіту космічний вантажний корабель Cygnus.

Про це поінформували в прес-службі посольства України в США.

Запуск був здійснений з космодрому NASA “Уоллопс Айленд” (штат Вірджинія).

“Антарес” створена американською корпорацією “Нортроп Грумман” за участю іноземних партнерів, у т.ч. низки українських підприємств. А саме – головна конструкція першого ступеня, що виводить ракету на орбіту, розроблена конструкторським бюро “Південне” та виготовлена на “Південному машинобудівному заводі ім. Макарова” у співпраці з низкою українських компаній. Ракета-носій створена для доставки модуля “Сігнус”, який має доправити вантаж до Міжнародної космічної станції”, – відзначили в посольстві.

Як поінформували в прес-службі КБ “Південне”, запуск відбувся 15 лютого о 22:21 за київським часом (о 15:21 за північноамериканським східним часом) із Центру космічних польотів на острові Уоллопс. Це перший в 2020 році пуск ракети-носія середнього класу Antares.

Виведений нею на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus повинен доставити на Міжнародну космічну станцію близько 3750 кг корисного вантажу на замовлення NASA.

Основні завдання, які будуть виконані місією:

▪️ Доставка на МКС мобільної лабораторії SpaceLab із вирощування тканин і клітин, яка дозволить проводити складні біологічні експерименти в умовах космосу.

▪️ Доставка на МКС космічної теплиці Plant Habitat-02, в якій будуть вирощувати редьку в якості експериментальної рослини. Здатність вирощувати в космосі продовольчі культури матиме вирішальне значення для вивчення NASA можливостей майбутніх польотів на Місяць і Марс.

▪️ Проведення дослідження The Spacecraft Fire Experiment-IV (Saffire-IV). Після того, як Cygnus залишить МКС, буде виконано низку експериментів із вивчення впливу високих температур на різні матеріали в умовах космосу. Ці експерименти допоможуть в розробці вогнестійких матеріалів.

“Антарес” складається з двох ступенів і космічного вантажного корабля “Cygnus” (третій ступінь). Основну конструкцію першого ступеня розробило КБ “Південне”.

Згідно з контрактом, з території українського конструкторського бюро в режимі реального часу здійснювалася підтримка пуску, прийому і обробки телеметричної інформації.

Всього з 2013 року ракета-носій стартувала 12 разів, 11 з них – успішно.