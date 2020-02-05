Про це пише агентство “Анадолу”.

Літак виконував внутрішній рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул і не встиг зупинитися після посадки.

Внаслідок аварії на борту літака виникла пожежа, яку вдалося загасити. Повітряне судно зазнало значних пошкоджень.

Як видно зі зроблених на місці події знімків, в результаті інциденту повітряне судно розвалилося на три частини.

Фото: “Анадолу”

За попередніми даними, під час події ніхто не загинув, є постраждалі. Про це повідомив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Джахіт Турхан.

За словами губернатора Стамбула Алі Ерлікая, після аварії госпіталізовано 52 людини. Загалом на борту повітряного судна перебував  171 пасажир і 6 членів екіпажу, повідомив губернатор.

Літаки, які повинні були приземлитися в Сабіха Гекчен, перенаправляються до аеропорту “Стамбул”. Як повідомили в авіакомпанії Turkish Airlines, у зв’язку з тим, що сталося, національний авіаперевізник скасував всі рейси з аеропорту Сабіха Гекчен.

Нагадаємо, 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.

  • 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
  • 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.
  • Згодом з’явилася інформація, що іранська сторона наполягає на тому, щоб чорні скриньки збитого під Тереганом літака МАУ були розшифровані в Ірані.