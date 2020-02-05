У Стамбулі здійснив жорстку посадку літак Airbus A320neo авіакомпанії Pegasus Airlines. Він викотився за межі злітної смуги та розвалився на три частини.

Про це пише агентство “Анадолу”.

Літак виконував внутрішній рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул і не встиг зупинитися після посадки.

Внаслідок аварії на борту літака виникла пожежа, яку вдалося загасити. Повітряне судно зазнало значних пошкоджень.

Як видно зі зроблених на місці події знімків, в результаті інциденту повітряне судно розвалилося на три частини.

İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir’den gelen Pegasus Havayolları’na ait uçak, inişinden sonra pistten çıkarak alev aldı. Uçağın arka tarafı ikiye bölündü. Sabiha Gökçen uçuşlara kapatıldı… pic.twitter.com/SAdsQyaIrm — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) February 5, 2020

Фото: “Анадолу”

За попередніми даними, під час події ніхто не загинув, є постраждалі. Про це повідомив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Джахіт Турхан.

За словами губернатора Стамбула Алі Ерлікая, після аварії госпіталізовано 52 людини. Загалом на борту повітряного судна перебував 171 пасажир і 6 членів екіпажу, повідомив губернатор.

Sabiha Gökçen’de İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı inişte parçalandıhttps://t.co/4OdIfMMI3m pic.twitter.com/a2Ke7o9TbK — T24 (@t24comtr) February 5, 2020

Літаки, які повинні були приземлитися в Сабіха Гекчен, перенаправляються до аеропорту “Стамбул”. Як повідомили в авіакомпанії Turkish Airlines, у зв’язку з тим, що сталося, національний авіаперевізник скасував всі рейси з аеропорту Сабіха Гекчен.

Нагадаємо, 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.