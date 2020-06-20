Про це повідомляють #Букви.
У центрі столиці, по вулиці Богдана Хмельницького, горить будівля “Київпроєкту”.
Це акціонерне товариство, основна діяльність якого охоплює геологію, інжиніринг та геодезію. Організація пропонує послуги проєктування в різних напрямах.
Деталі події уточнюються.
Оновлено 22:00
У ДСНС з цього приводу заявили, що пожежа була на 11 поверсі 16-поверхової будівлі. Горіла площа близько 150 квадратів.
О 21:17 пожежу ліквідували.
Внаслідок пожежі жертв і постраждалих немає.
В гасінні вогню брали участь 32 людини і 8 одиниць техніки ДСНС.
- 29 травня у Дніпрі просто на вулиці загорівся і повністю згорів пасажирський трамвай. При цьому ніхто не постраждав.