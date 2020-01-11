Сотні людей зібралися біля університету імені Аміра Кабіра в центрі Тегерана, щоб висловити протест проти відсутності прозорості щодо причини аварії українського пасажирського літака.

Про це пише іранська служба телерадіокомпанії ВВС.

Протестуючі скандують: “Відставки недостатньо, необхідний суд”, “Смерть брехунові” і “Смерть диктатору” тощо.

Протести в Ірані Авіакатастрофа в Ірані: жителі Тегерану вийшли на вулиці на протести. Люди скандують, що “відставок недостатньо, потрібен суд над злочинцями” і “геть диктатора”. Опубликовано Букви Суббота, 11 января 2020 г.

Протестуючі на сходинках університету запалили свічки в пам’ять про жертви авіакатастрофи.

Крім того, інша група активістів зібралася біля Технологічного університету імені Шаріфа, який знаходиться теж в Тегерані. Вони вимагали відставки головнокомандуючого збройними силами Ірану.

Іранське відділення зовнішньої радіомовної служби Радіо Свобода повідомляє, що правоохоронці використовували сльозогінний газ проти активістів, які зібралися перед будівлею університету Аміра Кабіра.

‘شعار مرگ بر دروغگو’ در تجمع اعتراضی در مقابل دانشگاه امیرکبیر و زیر پل حافظ که در پی ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط موشک برپا شده.

مخاطبی که ویدیو را فرستاده می‌گوید حضور نیروهای امنیتی سنگین است.#هواپیمای_اوکراینی pic.twitter.com/2ebLQKxRSi — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) 11 января 2020 г.

فریاد فریاد، از اینهمه بیداد#دروغ_سخت

جلوی دانشگاه پلی تکنیک pic.twitter.com/iFmkoFF0iX — Bahare Hedayat (@HedayatBahare) 11 января 2020 г.

تجمع گروهی از دانشجویان و مردم در دانشگاه امیرکبیر تهران در اعتراض به شلیک موشک به هواپیمای مسافری pic.twitter.com/Ov1h20soFF — RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) 11 января 2020 г.

#فوری

همین الان مقابل دانشگاه صنعتی شریف در تهران با شعار : فرمانده کل قوا استعفا ، استعفا #اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/y7cfL6UCba — 👁👁cheshm_abi (@chawshin_83) 11 января 2020 г.

ویدیوهایی که از تهران به دست بی‌بی‌سی فارسی می‌رسد نشان می‌دهد جمعیت زیادی در تجمع اعتراض به سقوط #هواپیمای_اوکراینی بر اثر اصابت موشک سپاه حضور دارند. گزارش‌ها و تصاویر نشان می‌دهد این تجنع به خشونت کشیده شده و برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشکآور هم استفاده شده pic.twitter.com/RUaHkktTbs — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) 11 января 2020 г.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.