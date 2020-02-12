В Ухані лікарі піднімають настрій пацієнтам, що заражені вірусом, танцями

У китайському місті Ухань, де почався спалах нового коронавірусу, лікарі та пацієнти влаштували танці в карантинному пункті.

Про це пише Reuters.

Так, за допомогою ретельно продуманих рухів рук і кроків, що розгойдуються, медичний персонал в захисних костюмах, рукавичках і масках спробував розважити і підтримати пацієнтів, заражених на коронавірус.

“Ми сподіваємося зробити атмосферу більш активною, щоб пацієнти час від часу робили дихальні вправи і танцювали”, – пояснила старша медсестра в лікарні Чжуннань Чень Сяоянь.

За її словами, танці під веселу китайську пісню про червоні квіти, можуть посприяти одужанню заражених.

“Пацієнти можуть бути в поганому настрої в незнайомій обстановці після надходження в лікарню. Крім того, багато пацієнтів живуть разом, тому вони можуть нервувати і багато часу проводити в ліжку”, – додала Чень, пояснюючи причину групової активності.