В Ухані лікарі піднімають настрій пацієнтам, що заражені вірусом, танцями

Про це пише Reuters.
Так, за допомогою ретельно продуманих рухів рук і кроків, що розгойдуються, медичний персонал в захисних костюмах, рукавичках і масках спробував розважити і підтримати пацієнтів, заражених на коронавірус.
“Ми сподіваємося зробити атмосферу більш активною, щоб пацієнти час від часу робили дихальні вправи і танцювали”, – пояснила старша медсестра в лікарні Чжуннань Чень Сяоянь.
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За її словами, танці під веселу китайську пісню про червоні квіти, можуть посприяти одужанню заражених.
“Пацієнти можуть бути в поганому настрої в незнайомій обстановці після надходження в лікарню. Крім того, багато пацієнтів живуть разом, тому вони можуть нервувати і багато часу проводити в ліжку”, – додала Чень, пояснюючи причину групової активності.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.
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