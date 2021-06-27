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Ломаченко (15-2, 10 KO) переміг свого суперника Накатані (19-2, 13 KO) нокаутом у 9-му раунді.

Це 15-та перемога українця у професійній кар’єрі.

Для Масайоші Накатані це друга поразка, перший раз його здолав американець Теофімо Андрес Лопес.

Відео нокауту: