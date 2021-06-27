Про це повідомляють #Букви.
Ломаченко (15-2, 10 KO) переміг свого суперника Накатані (19-2, 13 KO) нокаутом у 9-му раунді.
Це 15-та перемога українця у професійній кар’єрі.
Для Масайоші Накатані це друга поразка, перший раз його здолав американець Теофімо Андрес Лопес.
Відео нокауту:
Destruction all the way up until an incredibly convincing stoppage. 🤯
Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form.#LomaNakatani | ESPN+ pic.twitter.com/IM0blPPpct
— Top Rank Boxing (@trboxing) June 27, 2021
- У лютому 2021 абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес, який забрав титули у Василя Ломаченка, подякував українським уболівальникам за підтримку