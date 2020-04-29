Величезний астероїд пролітає на мінімальній від Землі відстані: трансляція

Про це повідомляє CNN.

Астероїд під назвою 1998 OR2 вперше був виявлений в 1998 році.

29 квітня він пройде в межах 3 908 791 миль від Землі, рухаючись зі швидкістю 19 461 миль на годину.

Зазначається, що NASA відстежує цей астероїд протягом 20 років. Його наближення до Землі можна подивитися в онлайні.

І хоча 1998 OR2 пролетить на безпечній відстані, але якби він упав на Землю, то викликав би глобальні наслідки. Астероїд був класифікований як потенційно небезпечний об’єкт, тому що він більше 500 футів (152,4 метри) і знаходиться в межах 5 мільйонів миль від орбіти Землі. Експерти з обсерваторії Аресібо відстежуватимуть астероїди і використовувати спостереження, щоб визначити їх шлях в майбутньому, щоб побачити, чи становлять вони ризик для Землі.

“Невеликі топографічні особливості, такі як пагорби і гряди на одному кінці астероїда 1998 OR2, вражаючі з наукової точки зору. Але так як ми всі думаємо про COVID-19, ці особливості схожі на те, нібито 1998 OR2 в масці”, – сказала глава обсерваторії Аресібо в Пуерто-Ріко Енн Вірккі.