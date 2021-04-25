25 квітня на Марсі вертоліт Ingenuity, який доправили на борту планетохода Perseverance, здійснив третій, рекордний за дальністю і швидкістю політ.

Про це поінформувало Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

“Ingenuity Mars і далі встановлює рекорди, літаючи в неділю, 25 квітня 2021 року швидше і далі, ніж на будь-яких випробуваннях, які він проходив на Землі”, – ідеться в повідомленні.

За даними NASA, вертоліт спочатку піднявся на висоту п’ять метрів, як і під час двох попередніх польотів, а потім пролетів рекордні 50 метрів із максимальною швидкістю за рекордні два метри на секунду.

Під час пересування перевірили інструменти апарата, зокрема відеокамери і програмне забезпечення.

Четвертий політ вертольота команда Ingenuity Mars Helicopter планує за кілька днів.

Місія NASA Mars 2020

У лютому четвертий марсохід NASA Perseverance прибув на Марс у лютому 2021 року. Всередині ровера було розміщено гелікоптер Ingenuity. Він використовуватиметься для вивчення можливостей гвинтокрилих літальних апаратів в розрідженій атмосфері Марса. Також Ingenuity потрібний для здійснення аерофотозйомки місцевості для визначення потенційних цілей марсохода та для вивчення важкодоступних ділянок планети.

Марсохід під час своєї багаторічної місії шукатиме сліди давнього марсіанського життя. Крім того, він вивчатиме клімат Марса, збиратиме проби зразків ґрунту для подальшого передавання на Землю і зможе випробувати технології, які використовуватимуть під час майбутніх пілотованих польотів на Марс.