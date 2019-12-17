Близько півсотні агресивних протестувальників в одязі з емблемами "Національних дружин", "Нацкорпуса" спробували занести намети до Парламенту. Поліція не дала це зробити, оточивши будівлю.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Ситуація така: зараз ми намагалися пронести намет до Верховної Ради. Намет – це наш символ протесту. Тобто, що чекає владу, якщо вона не буде діяти в інтересах народу. Ми не збиралися порушувати порядок, робити щось протизаконне. Ми просто хотіли пронести намет під Парламент. Поліція нам заважає це зробити”, – сказав один з учасників сутички.

Реакція правоохоронців спровокувала агресію з боку деяких учасників мітингу, вони стали кидати в поліцейських пляшки, палиці, ображали їх.

На кадрах видно, як поліція для упокорення застосовує гумові кийки. У хід пішов і сльозогінний газ.

Одному з поліцейських стало погано: